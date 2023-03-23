En etkili silahi Spertsyan

Son olarak Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran Türkiye, uluslararası organizasyon özlemini bitirmeyi arzuluyor. Bunun için de hedef, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesi Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'ü çok isterken, elemeler için startı cumartesi günü Ermenistan deplasmanında verecek. Ay-Yıldızlılar2-Ermenistan en son 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 puanla grupta 4. sırayı alıp turnuvaya katılamadı.4- Henüz takımının başında resmi bir maça çıkamayan Petrakov, daha çok 4-3-3 taktiği ve ofansif futbolu tercih ediyor.6- Krasnodar'da oynayan Eduard Spertsyan (11 gol-10 asist) ve ABD Columbus forması giyen Lucas Zelarayan (4 maç/2 gol) takımın öne çıkan isimleri.8- Kadrodaki 26 oyuncunun 11'i ülke içinden seçilirken 15'i yurt dışından davet aldı.10- Takımın en tecrübelileri 71 maça çıkan stoper Varazdat Haroyan ile 73 karşılaşmada oynayan sağ bek Kamo Hovhannisyan.A Milli Takım, Ermenistan maçı hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Takım sabah salonda, akşam ise sahada çalıştı. Ay-Yıldızlılar, maç için yarın Ermenistan'a gidecek.REPUBLICAN Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak maçı İspanyol Jose Maria Sanchez yönetecek. 39 yaşındaki hakem, bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı.