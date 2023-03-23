En etkili silahi Spertsyan

31 yıllık tarihe sahip Ermenistan Milli Takımı’nın yeni hocası Petrakov, 4-3-3 sistemini kullanıyor. Rakibin toplam piyasa değeri 31.5 milyon Euro
Son olarak Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran Türkiye, uluslararası organizasyon özlemini bitirmeyi arzuluyor. Bunun için de hedef, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesi Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'ü çok isterken, elemeler için startı cumartesi günü Ermenistan deplasmanında verecek. Ay-Yıldızlılar DGrubu'nda ayrıca Hırvatistan, Galler veLetonya ile mücadele edecek. SABAHSpor, Ermenistan'a mercek tuttu: 1-Türkiye, Ermenistan ile daha önce 2010Dünya Kupası Eleme Grubu'nda rakip oldu. İki maçı da 2-0 kazandı.
2-Ermenistan en son 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 puanla grupta 4. sırayı alıp turnuvaya katılamadı. 3-1992 yılında kurulan Ermenistan A MilliTakımı'nı Ocak 2023'te göreve gelenUkraynalı Oleksandr Petrakov çalıştırıyor.
4- Henüz takımının başında resmi bir maça çıkamayan Petrakov, daha çok 4-3-3 taktiği ve ofansif futbolu tercih ediyor. 5-Ermenistan 31.5 milyon Euro piyasa değeriyleAvrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 53ülke arasında 35. sırada bulunuyor.
6- Krasnodar'da oynayan Eduard Spertsyan (11 gol-10 asist) ve ABD Columbus forması giyen Lucas Zelarayan (4 maç/2 gol) takımın öne çıkan isimleri. 7-Ermenistan'ın en genç ismi Ranos (18), entecrübelisi futbolcusu Buchnev (32). Takımınyaş ortalaması ise 25.8.
8- Kadrodaki 26 oyuncunun 11'i ülke içinden seçilirken 15'i yurt dışından davet aldı. 9- Son yıllarda başarıdan uzak bir ülke olanErmenistan, FIFA sıralamasında 95. basamaktayer alıyor.
10- Takımın en tecrübelileri 71 maça çıkan stoper Varazdat Haroyan ile 73 karşılaşmada oynayan sağ bek Kamo Hovhannisyan.
YOLCULUK YARIN
A Milli Takım, Ermenistan maçı hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Takım sabah salonda, akşam ise sahada çalıştı. Ay-Yıldızlılar, maç için yarın Ermenistan'a gidecek.
HAKEM İSPANYOL
REPUBLICAN Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak maçı İspanyol Jose Maria Sanchez yönetecek. 39 yaşındaki hakem, bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı.