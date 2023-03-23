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Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:47 Son Güncelleme: 23.3.2023 11:04

Galatasaray'dan TFF'ye: Hakan Ceylan'ı istemiyoruz

Galatasaray’dan TFF’ye: Hakan Ceylan’ı istemiyoruz

Galatasaray Kulübü, TFF'ye başvurarak Süper Lig'de oynayacağı geri kalan maçlarda Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak görevlendirilmemesini talep etti.

Galatasaray, Süper Lig'de 26 haftalık süreçte 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Sarı-Kırmızılılar tarafından Süper Lig'de 2. hafta oynanan ve Giresun'a 1-0 kaybedilen mücadelede VAR olarak görevlendirilen Hakan Ceylan'ın 2 penaltı pozisyonunda hakemi uyarmadığını öne sürüldü.

Galatasaray, TFF'ye Hakan Ceylan'ın iyi niyetinden şüphe duyduklarını belirterek Süper Lig'de kalan karşılaşmalarında görevlendirilmemesini talep etti. Kasımpaşa karşılaşmasında çok tartışılan Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde de VAR odasında hakem Hakan Ceylan'ın görev aldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne sürerek TFF'ye, "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" dedi. (Hürriyet)

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Galatasaray'dan TFF'ye: Hakan Ceylan'ı istemiyoruz
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