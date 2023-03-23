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Giriş Tarihi: 23.3.2023 11:36

Kayserispor, Ethem ve Ackah ile sözleşme uzattı

Kayserispor, Ethem ve Ackah ile sözleşme uzattı

Kayserispor, kadrosunda bulunan 2 futbolcu ile sözleşme yeniledi. Yaw Ackah ve Ethem Balcı'nın sözleşmeleri 3 yıl daha uzatıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, kadrosunda bulunan iki futbolcu ile sözleşme uzattı. Sarı Kırmızılı kulüp, genç futbolcu Ethem Balcı ve yabancı oyunculardan Yaw Ackah ile 3'er yıllık sözleşme yaptı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada " Profesyonel futbolcularımızdan Ethem Balcı ve Yaw Ackah'ın sözleşmeleri 3'er yıllığına uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Kayserispor dün de Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme yenilemiş, Yunan futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

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Kayserispor, Ethem ve Ackah ile sözleşme uzattı
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