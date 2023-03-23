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Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:39

Nuri Şahin'in kafasını karıştıran teklif! Borussia Dortmund geri çağırıyor

Nuri Şahin’in kafasını karıştıran teklif! Borussia Dortmund geri çağırıyor

Teknik direktör kariyerine 5 Ekim 2021'de Antalyaspor'un başına geçerek başlayan ve geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyen Nuri Şahin, eski takımı Borussia Dortmund'dan beklenmedik bir çağrı aldı.

Borussia Dortmund, altyapı koordinatörlüğü için genç çalıştırıcıyı düşünüyor. Eğer Nuri Şahin, Sarı-Siyahlı ekibin sunduğu görevi kabul ederse kulübün tüm altyapı gruplarından sorumlu olacak. Ayrıca 34 yaşındaki çalıştırıcı, Dortmund'un hocası Edin Terzic ile birlikte çalışacak.

63 MAÇTA 1.54 PUAN ORTALAMASI
Antalyaspor'da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Nuri Şahin, şimdiye kadar teknik direktör olarak 63 maça çıktı. Nuri Şahin, bu süre içerisinde sahadan 28 kez galip ayrılırken, 13 kez berabere kaldı ve 22 kez mağlup oldu. Genç teknik adam, bu süre içerisinde 1.54 puan ortalaması tutturmayı başardı. (Fanatik)

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Nuri Şahin'in kafasını karıştıran teklif! Borussia Dortmund geri çağırıyor
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