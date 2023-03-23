Nuri Şahin’in kafasını karıştıran teklif! Borussia Dortmund geri çağırıyor

Borussia Dortmund, altyapı koordinatörlüğü için genç çalıştırıcıyı düşünüyor. Eğer Nuri Şahin, Sarı-Siyahlı ekibin sunduğu görevi kabul ederse kulübün tüm altyapı gruplarından sorumlu olacak. Ayrıca 34 yaşındaki çalıştırıcı, Dortmund'un hocası Edin Terzic ile birlikte çalışacak.

63 MAÇTA 1.54 PUAN ORTALAMASI

Antalyaspor'da yakaladığı başarı ile dikkat çeken Nuri Şahin, şimdiye kadar teknik direktör olarak 63 maça çıktı. Nuri Şahin, bu süre içerisinde sahadan 28 kez galip ayrılırken, 13 kez berabere kaldı ve 22 kez mağlup oldu. Genç teknik adam, bu süre içerisinde 1.54 puan ortalaması tutturmayı başardı. (Fanatik)