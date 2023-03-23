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Giriş Tarihi: 23.3.2023 14:22

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Dev gelir...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Eljif Elmas piyangosu! Dev gelir...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de şampiyonluğa koşan Eljif Elmas'ın her geçen gün talipleri artıyor. Sezon sonunda kariyerinin transferini yapmaya hazırlanan Makedon oyuncunun opsiyonu nedeniyle Fenerbahçe gelir elde edecek.

Fenerbahçe'nin transfer ettiği rakamın (180 bin euro) tam 90 katına (16,2 milyon euro) sattığı Eljif Elmas, Sarı-Lacivertlilere bir kez daha kazandırmaya hazırlanıyor. Milan ve Liverpool başta olmak üzere birçok takımın radarındaki Eljif Elmas, sezon sonunda kariyerinin transferini yapacak.

ELJIF ELMAS İÇİN KONUŞULAN RAKAM 40 MİLYON EURO

Napoli'de Eljif Elmas dönemi kapanıyor. Liverpool ve Milan da dahil birçok takımın kıskacındaki başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda transferi bekleniyor. Eljif Elmas için masadaki rakam ise tam 40 milyon euro.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ ELJIF ELMAS TRANSFERİNDE

Akşam'ın haberine göre; Napoli formasıyla şampiyonluk için gün sayan Eljif Elmas'ın ilk tercihi ise İngiltere Premier Lig. Liverpool'un sezon sonunda Napoli'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Fenerbahçe'nin gözü de Eljif Elmas transferinde olacak.

FENERBAHÇE DE 31 MİLYON TL ALACAK

Zira Fenerbahçe'nin, Eljif Elmas'ın bir sonraki satışından 1,5 milyon euroluk (31 milyon TL) payı bulunuyor. Böylece Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'tan elde ettiği gelir 18 milyon euro seviyelerine dayanacak.

26 MAÇTA 8 GOLE KATKI VERDİ

Eljif Elmas bu sezon Napoli ile ligde çıktığı 26 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı verdi. Takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 26 milyon euro.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Dev gelir...
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