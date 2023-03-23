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Giriş Tarihi: 23.3.2023 16:23 Son Güncelleme: 23.3.2023 16:41

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. İşte maçların tarihleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı
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