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Giriş Tarihi: 24.3.2023 20:55

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi sona erdi! Yerine gelen ismi açıkladılar...

Bayern Münih’te Julian Nagelsmann dönemi sona erdi! Yerine gelen ismi açıkladılar...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te hareketli saatler yaşanıyor. Tecrübeli teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Avrupa devi, Thomas Tuchel'i takımın başına getirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi.

Alman devinden yapılan açıklamada, bu kararın kulübün CEO'su Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic ve başkan Herbert Heiner ile yapılan görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

Bayern Münih ayrıca Nagelsmann sonrası göreve Thomas Tuchel'in geldiği aktarıldı. Tuchel ile 2025'e kadar sözleşme imzalanacağı ve Alman teknik adamın pazartesi göreve başlayacağı ifade edildi.

Bayern Münih'te 2021 yılından bu yana görev yapan Julian Nagelsmann, 2022 yılında Bundesliga sevinci yaşamıştı. Genç teknik adam toplamda ise Bayern Münih'te 84 maçta, 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

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Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi sona erdi! Yerine gelen ismi açıkladılar...
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