Bayern Münih’te Sadio Mane’ye güven azalıyor! Sakatlık sonrası performansı düştü...

Geçen yaz transfer döneminde Liverpool'dan Bayern Münih'e 41 milyon euroya transfer olan Senegalli futbolcu Sadio Mane, kulübe katıldığından beri sakatlıklarla mücadele etti. Aralık ayında yaşadığı sakatlıktan sonra performans olarak bekleneni veremeyen futbolcu için Sport1, haberinde kulübün kendisinin form durumu için endişe ettiğini söyledi.

ESKİ PERFORMANSI YOK

Sakatlığını atlattıktan sonra 5 maça çıkan Mane, 5 maçta sadece bir asist kaydetti. Son olarak ligde Bayern leverkusen'e 2-1 kaybettikleri maçta ilk yarıdan oyundan alınan futbolcu, bu yıl çıktığı 28 maçta 11 gol, 5 asist kaydetti.