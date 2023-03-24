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Giriş Tarihi: 24.3.2023 14:27

Bayern Münih'te Sadio Mane'ye güven azalıyor! Sakatlık sonrası performansı düştü...

Bayern Münih’te Sadio Mane’ye güven azalıyor! Sakatlık sonrası performansı düştü...

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Sadio Mane'nin sakatlıkların ardından düşen formu için kulüp endişe duyuyor.

Geçen yaz transfer döneminde Liverpool'dan Bayern Münih'e 41 milyon euroya transfer olan Senegalli futbolcu Sadio Mane, kulübe katıldığından beri sakatlıklarla mücadele etti. Aralık ayında yaşadığı sakatlıktan sonra performans olarak bekleneni veremeyen futbolcu için Sport1, haberinde kulübün kendisinin form durumu için endişe ettiğini söyledi.

ESKİ PERFORMANSI YOK
Sakatlığını atlattıktan sonra 5 maça çıkan Mane, 5 maçta sadece bir asist kaydetti. Son olarak ligde Bayern leverkusen'e 2-1 kaybettikleri maçta ilk yarıdan oyundan alınan futbolcu, bu yıl çıktığı 28 maçta 11 gol, 5 asist kaydetti.

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Bayern Münih'te Sadio Mane'ye güven azalıyor! Sakatlık sonrası performansı düştü...
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