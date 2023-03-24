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Giriş Tarihi: 25.3.2023 00:06

Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırdı

İHA
Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da, 2-1'lik Boluspor maçının Teknik Direktör Giray Bulak'ın görevine son verildi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Boluspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, daha sonra yönetimle bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. A. Denizlispor yönetiminin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Giray Bulak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırdı
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