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Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:27

Fenerbahçe genç stoper için harekete geçti! Martin Vitik...

Fenerbahçe genç stoper için harekete geçti! Martin Vitik...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertli ekip, adı henüz duyulmamış ancak ilerde patlama yapmasını ön gördüğü bir ismi radarına aldı.

Transfer listesini şimdiden oluşturmaya başlayan sarı lacivertliler, adı henüz duyulmamış ancak ilerde patlama yapmasını ön gördüğü bir ismi radarına aldı.

O oyuncu da Sparta Prag'in 20 yaşındaki stoperi oldu.Fenerbahçe izleme ekibinin bugün oynanacak olan Çekya- Polonya mücadelesine giderek milli takım forması giyecek olan Vitik'i takip edecekleri öğrenildi.

1.93 boyundaki oyuncu için olumlu rapor verilmesi halinde hemen teklif hazırlığı yapılacağı kaydedildi.İlk kez milli takım forması giyecek olan Vitik'in piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında. (Fotomaç)

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Fenerbahçe genç stoper için harekete geçti! Martin Vitik...
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