Rachid Ghezzal’a 90 dakika yüklemesi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Ghezzal, bu sezon talihsiz sakatlıklar geçirdi. Uzun süren sakatlığın ardından Antalyaspor maçında sahalara dönen Cezayirli oyuncu, ısınma sırasında talihsiz bir an daha yaşadı ve tekrar sakatlandı. Yıldız oyuncu, İstanbulspor maçı ile birlikte sahalara geri döndü. Şenol Güneş'in çok şey beklediği oyuncunun zorlu derbide 90 dakika sahada olması beklenilirken, Ghezzal'de performansını artırarak eski formuna kavuşmak istiyor.

GHEZZAL'A 90 DAKİKA YÜKLEMESİ

Sakatlıktan kurtulan Rachid Ghezzal'ın ilk 11 özlemi İstanbulspor karşısında sona ermiş, tecrübeli futbolcu Cenk'in attığı golün asistini yapmıştı. Ancak fiziksel açıdan yeterli olmadığı için 63. dakikada oyundan alınmıştı. Cezayirli yıldız için yeni hedef, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika oynayabilmesi. Ghezzal, bu hedefe ulaşabilmek adına takım antrenmanları dışında bireysel olarak vücut güçlendirme çalışmaları yapıyor.