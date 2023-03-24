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Giriş Tarihi: 24.3.2023 08:58 Son Güncelleme: 24.3.2023 09:14

Rachid Ghezzal'a 90 dakika yüklemesi!

SPOR SERVİSİ
Rachid Ghezzal’a 90 dakika yüklemesi!

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal, bu sezon talihsiz sakatlıklar yaşadı ve uzun süre formasından uzak kaldı. İstanbulspor maçıyla sahalara geri dönen ve 63 dakika oyunda kalan Cezayirli oyuncu, zorlu Fenerbahçe maçında 90 dakika sahada kalmayı bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Ghezzal, bu sezon talihsiz sakatlıklar geçirdi. Uzun süren sakatlığın ardından Antalyaspor maçında sahalara dönen Cezayirli oyuncu, ısınma sırasında talihsiz bir an daha yaşadı ve tekrar sakatlandı. Yıldız oyuncu, İstanbulspor maçı ile birlikte sahalara geri döndü. Şenol Güneş'in çok şey beklediği oyuncunun zorlu derbide 90 dakika sahada olması beklenilirken, Ghezzal'de performansını artırarak eski formuna kavuşmak istiyor.

GHEZZAL'A 90 DAKİKA YÜKLEMESİ
Sakatlıktan kurtulan Rachid Ghezzal'ın ilk 11 özlemi İstanbulspor karşısında sona ermiş, tecrübeli futbolcu Cenk'in attığı golün asistini yapmıştı. Ancak fiziksel açıdan yeterli olmadığı için 63. dakikada oyundan alınmıştı. Cezayirli yıldız için yeni hedef, Fenerbahçe derbisinde 90 dakika oynayabilmesi. Ghezzal, bu hedefe ulaşabilmek adına takım antrenmanları dışında bireysel olarak vücut güçlendirme çalışmaları yapıyor.

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Rachid Ghezzal'a 90 dakika yüklemesi!
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