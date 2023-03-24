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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Süper Lig’e ramazan ayarı maçlar 20.30’da

Süper Lig’e ramazan ayarı maçlar 20.30’da

Milli maçlar sonrasında başlayacak olan Süper Lig’in 6 haftalık programı belli oldu. Akşam maçları Ramazan ayı boyunca 20.30’da oynanacak

Süper Lig'de milli maçlar için verilen ara sonrasında oynanacak olan 27-33. haftaların programları belli oldu. 1 Nisan Cumartesi yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Ramazan ayı dolayısı ile akşam maçları 20.30'a alındı. 22 Nisan'da start alacak 31. hafta ile birlikte akşam maçlarının saati yeniden 19.00 olarak belirlendi. 27. haftadaki F.Bahçe-Beşiktaş karşılaşması 2 Nisan Pazar günü 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. 29. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 16 Nisan Pazar 20.30'da yapılacak. 32. haftadaki Beşiktaş- Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar 19.00'a alındı.

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Süper Lig’e ramazan ayarı maçlar 20.30’da
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