Süper Lig’e ramazan ayarı maçlar 20.30’da

Milli maçlar sonrasında başlayacak olan Süper Lig’in 6 haftalık programı belli oldu. Akşam maçları Ramazan ayı boyunca 20.30’da oynanacak
Süper Lig'de milli maçlar için verilen ara sonrasında oynanacak olan 27-33. haftaların programları belli oldu. 1 Nisan Cumartesi yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Ramazan ayı dolayısı ile akşam maçları 20.30'a alındı. 22 Nisan'da start alacak 31.hafta ile birlikte akşam maçlarınınsaati yeniden 19.00 olarak belirlendi. 27. haftadaki F.Bahçe-Beşiktaş karşılaşması 2 Nisan Pazar günü 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. 29. haftadakiTrabzonspor-Beşiktaş karşılaşması16 Nisan Pazar 20.30'dayapılacak. 32. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 NisanPazar 19.00'a alındı.