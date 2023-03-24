Süper Lig’e ramazan ayarı maçlar 20.30’da

Süper Lig'de milli maçlar için verilen ara sonrasında oynanacak olan 27-33. haftaların programları belli oldu. 1 Nisan Cumartesi yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Ramazan ayı dolayısı ile akşam maçları 20.30'a alındı.27. haftadaki F.Bahçe-Beşiktaş karşılaşması 2 Nisan Pazar günü 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.