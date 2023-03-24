Uğurcan Çakır bir adım önde

2024 AvrupaŞampiyonası D Grubu maçları öncesien çok merak edilen konu, kaledekimin olacağıydı. Aday kadroya çağrılanarasında tercih yapacak olanAy-Yıldızlı ekibin teknik patronu StefanKuntz'un işi çok kolay olmasa daMert'inperformansını ve çalışmalardaki durumunubeğendiği belirtildi. Ancak öncekikarşılaşmalarda birinci kalecisiolan Uğurcan Çakır'danda kolay vazgeçmediği ifadeedildi. Bu sezon inişli çıkışlıperformansları olsa da sondönemde toparlayanteknik ekip, deneyimlieldiveni yinebir adım önde tutuyorile bu sezon 34resmi maçtagörev yaptı. 43gol yedi. 15 karşılaşmadakalesinigole kapattı.ile 37 resmikarşılaşmadakaledeydi.39 gol yerken,14 maçta golgörmedi.15 resmi karşılaşmaya çıktı. 12 gol yerden, 5 mücadelede rakiplere gol izni vermedi.Kuntz, kalede Uğurcan ismini bir adım öne alırken, stoper ve hücum hattı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Alman hocanın net olduğu tek yer orta saha. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın performansına çok güvenen Kuntz, bu üç oyuncuyu birlikte sahaya sürecek. Salih Özcan'ın savunmaya yönelik rol alması, Orkun ve Hakan'ın ise oyunu iki yönlü oynaması isteniyor.A Milli Takım'da antrenmanların yıldızı Arda Güler oldu.Genç oyuncunun, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarında Kuntz'tan forma beklediği kaydedildi.