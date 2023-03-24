Uğurcan Çakır bir adım önde

Milli Takım’da gözler yarın kaleyi kimin koruyacağına çevrildi. Teknik direktör Kuntz adeta papatya falı açıyor. Trabzonsporlu eldiven Uğurcan, Altay ve Mert’e göre daha avantajlı
A MilliTakım'ınyarın deplasmandaErmenistan, salıgünü de Bursa'daHırvatistan ile oynayacağı 2024 AvrupaŞampiyonası D Grubu maçları öncesien çok merak edilen konu, kaledekimin olacağıydı. Aday kadroya çağrılanUğurcan Çakır, Mert Günok ve AltayBayındır arasında tercih yapacak olanAy-Yıldızlı ekibin teknik patronu StefanKuntz'un işi çok kolay olmasa da Almanteknik adam, herkesin merak ettiğisorunun yanıtını kafasında netleştirdi.
MERT'LE İLK KEZ BİR ARADA
34 yaşındaki Mert Günok'la ilk kezmilli takımda buluşan Kuntz'un, Mert'inperformansını ve çalışmalardaki durumunubeğendiği belirtildi. Ancak öncekikarşılaşmalarda birinci kalecisiolan Uğurcan Çakır'danda kolay vazgeçmediği ifadeedildi. Bu sezon inişli çıkışlıperformansları olsa da sondönemde toparlayan Uğurcanile takımda kaleciistikrarı yakalamak isteyenteknik ekip, deneyimlieldiveni yinebir adım önde tutuyor
UĞURCAN
Trabzonsporile bu sezon 34resmi maçtagörev yaptı. 43gol yedi. 15 karşılaşmadakalesinigole kapattı.
ALTAY
Fenerbahçeile 37 resmikarşılaşmadakaledeydi.39 gol yerken,14 maçta golgörmedi.
MERT
Beşiktaş'la 15 resmi karşılaşmaya çıktı. 12 gol yerden, 5 mücadelede rakiplere gol izni vermedi.
NET YER ORTA SAHA
Kuntz, kalede Uğurcan ismini bir adım öne alırken, stoper ve hücum hattı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Alman hocanın net olduğu tek yer orta saha. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın performansına çok güvenen Kuntz, bu üç oyuncuyu birlikte sahaya sürecek. Salih Özcan'ın savunmaya yönelik rol alması, Orkun ve Hakan'ın ise oyunu iki yönlü oynaması isteniyor.
KUNTZ'UN KOZU ARDA
A Milli Takım'da antrenmanların yıldızı Arda Güler oldu. 18 yaşındaki futbolcumaçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerleağabeylerinden alkış alıyor. Genç oyuncunun, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarında Kuntz'tan forma beklediği kaydedildi. Alman hocanın ise ortasaha hattını maçın gidişatına göre Ardaile güçlendirmeyi ve bu ismi koz olarakdüşündüğü belirtildi.