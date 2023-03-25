Sert ve öfkeli

Sert yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'de teknik direktörler uzun süren sakatlıklardan dert yanarken, 26 haftası geride kalan ligimizde ve Avrupa'daki faul değerleri enteresan sonuçları ortaya çıkardı. Oluşan tabloda Avrupa'nın en fazla faulde bulunan ilk 10 takımı içerisinde 3 Türk kulübü yer aldı.Sarı-lacivertlileri; 6. basamağa yerleşen Adana Demirspor (13.8) ile 10 numaradaki Konyaspor (13.4) takip etti.SPOR Toto Süper Lig, maç başına yapılan 11.5 faul sayısıyla Avrupa'nın en sert 4. ligi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin arkasında Almanya Bundesligaile İngiltere Premier Ligyer aldı. İlk üç basamak ise İspanya La Ligaİtalya Serie Ave Fransa Ligue 1olarak şekillendi.Avrupa'da gaddarlık yokLig ile Avrupa ligleri arasında hakemlerin faul çalma standartları farklı.Futbolcular iyi niyetli değil. O düdüklerin büyük bir çoğunluğu oyuncuların aldığı fauller.Bu son iki sezonda iyice arttı. Arkadan müdahalelerde aşil tendonuna vuranlar, diz ile arka üst adaleye ve bele sert fauller… Bu oyun, temaslı bir oyun. Ama Avrupa'da oyun daha hızlı akıyorsa ve bizde daha çok duruyorsa bir de şuradan bakın: "Türkiye'de futbolcuların o yüksek tempoyu karşılayacak fizik kaliteleri yok ve Türkiye'ye gelen her yabancı futbolcu da idman tempomuzda bize benzemeye başlıyor." İşte tam da bu yüzden bol düdüklü maçlarda