Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, tribünde de zirvede! İç sahadaki 12 maçta...

Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda. Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti.

5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirci ile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat 2023'teki Trabzonspor karşılaşması 48 bin 715 taraftarla ikinci basamağa yerleşti.

G.Saray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkını ortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.