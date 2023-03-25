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Giriş Tarihi: 25.3.2023 11:09

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, tribünde de zirvede! İç sahadaki 12 maçta...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, tribünde de zirvede! İç sahadaki 12 maçta...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, bu sezon 12 iç saha maçında en yüksek taraftar sayısı ve ortalamasına ulaştı. Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirciyle listenin zirvesinde...

Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda. Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti.

5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirci ile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat 2023'teki Trabzonspor karşılaşması 48 bin 715 taraftarla ikinci basamağa yerleşti.

G.Saray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkını ortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, tribünde de zirvede! İç sahadaki 12 maçta...
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