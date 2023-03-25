Son dakika haberleri: Avrupa’nın en çok faul yapan ekipleri arasında 3 Süper Lig takımı var!

Sert yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Süper Lig'de teknik direktörler uzun süren sakatlıklardan dert yanarken, 26 haftası geride kalan ligimizde ve Avrupa'daki faul değerleri enteresan sonuçları ortaya çıkardı. Oluşan tabloda Avrupa'nın en fazla faulde bulunan ilk 10 takımı içerisinde 3 Türk kulübü yer aldı.

116 ekip arasından Clermont'un 15.6 ile zirvede bulunduğu listede Fenerbahçe, yaptığı 14.2 faulle ikinci sıraya kuruldu ve ligimizin de en agresif takımı oldu. Sarı-lacivertlileri; 6. basamağa yerleşen Adana Demirspor (13.8) ile 10 numaradaki Konyaspor (13.4) takip etti. Galatasaray (12.7) 16'ıncı, Beşiktaş ise (12.2) 27'nci oldu.

EN AGRESİF 4 NUMARA SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig, maç başına yapılan 11.5 faul sayısıyla Avrupa'nın en sert 4. ligi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin arkasında Almanya Bundesliga (11.4) ile İngiltere Premier Lig (10,3) yer aldı. İlk üç basamak ise İspanya La Liga (12.5), İtalya Serie A (11.8) ve Fransa Ligue 1 (11.8) olarak şekillendi.

BİR GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK: AVRUPA'DA GADDARLIK YOK

Süper Lig ile Avrupa ligleri arasında hakemlerin faul çalma standartları farklı. Bizde ikili mücadelelerde kendini yere bırakanlara çok daha kolay faul çalıyor hakemler. Futbolcular iyi niyetli değil. O düdüklerin büyük bir çoğunluğu oyuncuların aldığı fauller. Bir de ayak tarak kemiğine ve bileğe bizim ligimizdeki kadar Avrupa'da gaddarca mücadeleler yok. Bu son iki sezonda iyice arttı. Arkadan müdahalelerde aşil tendonuna vuranlar, diz ile arka üst adaleye ve bele sert fauller… Bu oyun, temaslı bir oyun. Ama Avrupa'da oyun daha hızlı akıyorsa ve bizde daha çok duruyorsa bir de şuradan bakın: "Türkiye'de futbolcuların o yüksek tempoyu karşılayacak fizik kaliteleri yok ve Türkiye'ye gelen her yabancı futbolcu da idman tempomuzda bize benzemeye başlıyor." İşte tam da bu yüzden bol düdüklü maçlarda oyun sürekli durduğunda nefeslenen oyuncular doğal olmayan biçimde son düdüğe kadar idare ediyorlar.