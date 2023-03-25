Sonu Almanya olsun

2016'dan bu yana büyük turnuvalardan uzak kalan A Milli Futbol Takımı, hasreti bitirmek için bugün önemli bir sınava çıkıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlı ekibin hedefi, zorlu serüvene galibiyetle başlamak.Gruba 3 puanla başlamak isteyen Türkiye, salı günü ise Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.Millilerde Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Grubun diğer maçında bugün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.Sabırlıyız ama başarı istemek de hakkımız!Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Erivan'a giderken, "1.5 yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun (Yeniden organize etmek, düzenlemek) ilk adımlarını atmaya başladık. Sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz" dedi. Haklı olabilir..Bu nedenle bu gece iyi başlamak zorundayız. Türkiye'nin morale ihtiyacı var. Türkiye zor günlerden geçerken afet bölgesinde çadırlarda insanlar Ay-Yıldız ile mutlu olmak istiyor bu gece...Nasıl başlarsak öyle de gider. Almanya'ya gitmek istiyoruz, sonra da Dünya Kupası'na..Takımdaki oyuncularımızın büyük kısmı Avrupa'nın dev takımlarında oynuyor... Hepsi birer yıldız.. Krediyi fazla verdik. Dolayısıyla bu gece zafer gecemiz olmalı.Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonuçların ardından C Ligi'ne gerileyen Ermenistan'da teknik direktörlük görevine de Joaquin Caparros yerine Oleksandr Petrakov getirildi.Nijerya asıllı orta sahabu hamlenin mihenk taşları oldu.ERMENISTAN'IN en tehlikeli isimleri 2000 doğumluve 1999'lu23 yaşındaki Spertsyan, takımda orkestra şefi rolünü üstlenirken orta sahadaki partneri Bichakhchyan ise tehlikeli sol ayağı ve serbest vuruşlardaki etkinliği ile dikkat çekiyor.