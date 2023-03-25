Sonu Almanya olsun

Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası hedefine kilitlenen Türkiye, ilk sınavı hatasız geçip elemelere iyi başlamak istiyor. Heyecanla beklenen maç saat 20.00’de başlayacak
2016'dan bu yana büyük turnuvalardan uzak kalan A Milli Futbol Takımı, hasreti bitirmek için bugün önemli bir sınava çıkıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlı ekibin hedefi, zorlu serüvene galibiyetle başlamak. TSİ 20.00'deRepublican Stadyumu'ndabaşlayacak olan mücadeleyiİspanyol hakem Jose Maria Sanchezyönetecek. Maç TRT 1'den naklenyayınlanacak. Gruba 3 puanla başlamak isteyen Türkiye, salı günü ise Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.
LETONYA BAY GEÇİYOR
Millilerde Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Grubun diğer maçında bugün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek. EURO 2024'e katılacak 20 ekibinbelli olacağı grup aşaması, 16-21Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarlasona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Sabırlıyız ama başarı istemek de hakkımız! Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Erivan'a giderken, "1.5 yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun (Yeniden organize etmek, düzenlemek) ilk adımlarını atmaya başladık. Sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz" dedi. Haklı olabilir.. Yıllardır sabrediyoruzMilli Takım için.. Bu nedenle bu gece iyi başlamak zorundayız. Türkiye'nin morale ihtiyacı var. Türkiye zor günlerden geçerken afet bölgesinde çadırlarda insanlar Ay-Yıldız ile mutlu olmak istiyor bu gece... İşte bu nedenlesahaya çıkacak herfutbolcunun omzundabüyük bir görev var.. Nasıl başlarsak öyle de gider. Almanya'ya gitmek istiyoruz, sonra da Dünya Kupası'na.. Sabırlıyızama sevinmek de hakkımız.. Takımdaki oyuncularımızın büyük kısmı Avrupa'nın dev takımlarında oynuyor... Hepsi birer yıldız.. Krediyi fazla verdik. Dolayısıyla bu gece zafer gecemiz olmalı. Milli Takım hocamız Kuntz da biziEURO 2024'e götürmelidir.
PETRAKOV'DAN GENÇLIK IKSIRI
Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonuçların ardından C Ligi'ne gerileyen Ermenistan'da teknik direktörlük görevine de Joaquin Caparros yerine Oleksandr Petrakov getirildi. Gençleştirme sözü vererekgöreve koltuğuna oturan gelenUkraynalı çalıştırıcı, kurduğudinamik kadroyla dikkatçekiyor. Nijerya asıllı orta saha Ugochukwu Iwu (23),Grant-Leon Ranos (19) ve NairTiknizyan (23) bu hamlenin mihenk taşları oldu. Hücumhattının tamamı Avrupa'nınönemli liglerinde oynarken,Briasco Balekian BocaJuniors'ta, Sargis AdamyanKöln'de, Grant-Leon RanosBayern Münih'te forma giyiyor.
ORKESTRA ŞEFİ SPERTSYAN
ERMENISTAN'IN en tehlikeli isimleri 2000 doğumlu Eduard Spertsyan ve 1999'lu Vahan Bichakhchyan... 23 yaşındaki Spertsyan, takımda orkestra şefi rolünü üstlenirken orta sahadaki partneri Bichakhchyan ise tehlikeli sol ayağı ve serbest vuruşlardaki etkinliği ile dikkat çekiyor.