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Giriş Tarihi: 25.3.2023 10:34 Son Güncelleme: 25.3.2023 10:34

Sonu Almanya olsun! İşte A Milli Takım'ımızın Ermenistan 11'i...

Sonu Almanya olsun! İşte A Milli Takım’ımızın Ermenistan 11’i...

Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası hedefine kilitlenen Türkiye, ilk sınavı hatasız geçip elemelere iyi başlamak istiyor. Heyecanla beklenen maç saat 20.00’de başlayacak. Bu maçın taktiğini belirleyen tenik direktör Stefan Kuntz, rakibi yenecek 11'i de belirledi. İşte ilk 11'ler ve tüm detaylar...

2016'dan bu yana büyük turnuvalardan uzak kalan A Milli Futbol Takımı, hasreti bitirmek için bugün önemli bir sınava çıkıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlı ekibin hedefi, zorlu serüvene galibiyetle başlamak. TSİ 20.00'de Republican Stadyumu'nda başlayacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak. Gruba 3 puanla başlamak isteyen Türkiye, salı günü ise Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

LETONYA BAY GEÇİYOR

Millilerde Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Grubun diğer maçında bugün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek. EURO 2024'e katılacak 20 ekibin belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ermenistan: Beglaryan, Hovhannisyan, Andre, Haroyan, Tiknizyan, Ugochukwu, Spertsyan, Bayramyan, Bichakhchyan, Adamyan, Zelaryan.

Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Çağlar, Onur, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes.

BİR GÖRÜŞ - MURAT ÖZBOSTAN: SABIRLIYIZ AMA BAŞARI İSTEMEK DE HAKKIMIZ!

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Erivan'a giderken, "1.5 yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun (Yeniden organize etmek, düzenlemek) ilk adımlarını atmaya başladık. Sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz" dedi. Haklı olabilir.. Yıllardır sabrediyoruz Milli Takım için.. Bu nedenle bu gece iyi başlamak zorundayız. Türkiye'nin morale ihtiyacı var. Türkiye zor günlerden geçerken afet bölgesinde çadırlarda insanlar Ay-Yıldız ile mutlu olmak istiyor bu gece... İşte bu nedenle sahaya çıkacak her futbolcunun omzunda büyük bir görev var.. Nasıl başlarsak öyle de gider. Almanya'ya gitmek istiyoruz, sonra da Dünya Kupası'na.. Sabırlıyız ama sevinmek de hakkımız.. Takımdaki oyuncularımızın büyük kısmı Avrupa'nın dev takımlarında oynuyor... Hepsi birer yıldız.. Krediyi fazla verdik. Dolayısıyla bu gece zafer gecemiz olmalı. Milli Takım hocamız Kuntz da bizi EURO 2024'e götürmelidir.

PETRAKOV'DAN GENÇLIK İKSİRİ

Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonuçların ardından C Ligi'ne gerileyen Ermenistan'da teknik direktörlük görevine de Joaquin Caparros yerine Oleksandr Petrakov getirildi. Gençleştirme sözü vererek göreve koltuğuna oturan gelen Ukraynalı çalıştırıcı, kurduğu dinamik kadroyla dikkat çekiyor. Nijerya asıllı orta saha Ugochukwu Iwu (23), Grant-Leon Ranos (19) ve Nair Tiknizyan (23) bu hamlenin mihenk taşları oldu. Hücum hattının tamamı Avrupa'nın önemli liglerinde oynarken, Briasco Balekian Boca Juniors'ta, Sargis Adamyan Köln'de, Grant-Leon Ranos Bayern Münih'te forma giyiyor.

ORKESTRA ŞEFİ SPERTSYAN

Ermenistan'ın en tehlikeli isimleri 2000 doğumlu Eduard Spertsyan ve 1999'lu Vahan Bichakhchyan... 23 yaşındaki Spertsyan, takımda orkestra şefi rolünü üstlenirken orta sahadaki partneri Bichakhchyan ise tehlikeli sol ayağı ve serbest vuruşlardaki etkinliği ile dikkat çekiyor.

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