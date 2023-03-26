10 menajerden 45 milyonluk dava

Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda dün ilk toplantı gerçekleştirilirken yaşanan ekonomik sıkıntılar da bir kez daha ortaya çıktı. Denetleme Kurulu tarafından açıklanan raporda kulübün ödemelerinin uzun süredir biriktiği ve mart ayı içerisinde 16 milyon Euro, mayıs ayına kadar ise ayrıca bir 15 milyon Euro daha ödenmesi gerektiği belirtilmişti.Bazı oyuncuların isimleri açıklanmadı.Cornelius'un menajeri....1.4 milyon TLBartra'nın menajeri.........15 milyon TLNecdet Ergezen..............7.5 milyon TLTrezeguet'nin menajeri...... 6 milyon TLBS Agency......................... 3 milyon TLDavid Thomas.................. 8 milyon TLYusuf Erdoğan'ın menajeri ..925 bin TLDorukhan'ın menajeri..........737 bin TLMoussa Koita.................3.3 milyon TLBatuhan Kör'ün menajeri.....381 bin TL