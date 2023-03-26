10 menajerden 45 milyonluk dava

Çok acil ödemelerin beklediği Trabzonspor’da transfer alacakları için de çok sayıda menajer bordo-mavili kulübün kapısına dayanmış durumda
Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda dün ilk toplantı gerçekleştirilirken yaşanan ekonomik sıkıntılar da bir kez daha ortaya çıktı. Denetleme Kurulu tarafından açıklanan raporda kulübün ödemelerinin uzun süredir biriktiği ve mart ayı içerisinde 16 milyon Euro, mayıs ayına kadar ise ayrıca bir 15 milyon Euro daha ödenmesi gerektiği belirtilmişti. Geciken ödemelerarasındaen dikkat çekicinoktalardan biri ise birikmişmenajerlik ücretlerioldu. 10 farklı futbolcununmenajeri kulüp aleyhinealacaklarının ödenmemesigerekçesiyle 45 milyonTL'nin üstünde birrakam için dava açtı. Bazı oyuncuların isimleri açıklanmadı.
İŞTE KALEM KALEM AÇILAN DAVALAR:
Cornelius'un menajeri....1.4 milyon TL
Bartra'nın menajeri.........15 milyon TL
Necdet Ergezen..............7.5 milyon TL
Trezeguet'nin menajeri...... 6 milyon TL
BS Agency......................... 3 milyon TL
David Thomas.................. 8 milyon TL
Yusuf Erdoğan'ın menajeri ..925 bin TL
Dorukhan'ın menajeri..........737 bin TL
Moussa Koita.................3.3 milyon TL
Batuhan Kör'ün menajeri.....381 bin TL