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Giriş Tarihi: 26.3.2023

10 menajerden 45 milyonluk dava

YUNUS EMRE SEL
10 menajerden 45 milyonluk dava

Çok acil ödemelerin beklediği Trabzonspor’da transfer alacakları için de çok sayıda menajer bordo-mavili kulübün kapısına dayanmış durumda

Trabzonspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda dün ilk toplantı gerçekleştirilirken yaşanan ekonomik sıkıntılar da bir kez daha ortaya çıktı. Denetleme Kurulu tarafından açıklanan raporda kulübün ödemelerinin uzun süredir biriktiği ve mart ayı içerisinde 16 milyon Euro, mayıs ayına kadar ise ayrıca bir 15 milyon Euro daha ödenmesi gerektiği belirtilmişti. Geciken ödemeler arasında en dikkat çekici noktalardan biri ise birikmiş menajerlik ücretleri oldu. 10 farklı futbolcunun menajeri kulüp aleyhine alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle 45 milyon TL'nin üstünde bir rakam için dava açtı. Bazı oyuncuların isimleri açıklanmadı.

İŞTE KALEM KALEM AÇILAN DAVALAR:
Cornelius'un menajeri....1.4 milyon TL
Bartra'nın menajeri.........15 milyon TL
Necdet Ergezen..............7.5 milyon TL
Trezeguet'nin menajeri...... 6 milyon TL
BS Agency......................... 3 milyon TL
David Thomas.................. 8 milyon TL
Yusuf Erdoğan'ın menajeri ..925 bin TL
Dorukhan'ın menajeri..........737 bin TL
Moussa Koita.................3.3 milyon TL
Batuhan Kör'ün menajeri.....381 bin TL

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10 menajerden 45 milyonluk dava
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