Abdülkerim Bardakçı'dan Stefan Kuntz sözleri! "Kadrodan nasıl çıktım anlamadım"

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kampından çıkarıldığını bilmediğini söyledi. A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmalar için aday kadroya çağırılan Bardakçı, yoğun baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakçı yaptığı açıklamada, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." sözlerini kullandı.

Galatasaraylı yetkililerin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise Abdülkerim'in milli takım kampından çıkmayı kendi istemediği belirtildi.

Konuyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da Beyaz TV'ye bir açıklamada bulunarak, "Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı. Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok." sözlerini sarf etti.

KUNTZ'UN SÖZLERİ

Ermenistan maçının ardından Abdülkerim'in kadrodan çıkarılmasıyla ilgili A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz kendisine sorulan "Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."

GALATASARAY'DAN ABDÜLKERİM AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de Futbol A Takımı Oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dr. Yener İnce'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncumuz milli takımdan oradaki arkadaşlarımıza bir baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor ve o süreç içersinde iki gün gibi bir müşahede süresi geçiriyor. Daha sonrasında milli takım sağlık ekibi, oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor."

"Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu. Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı."

"Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber."

"Milli takımla ilgili süreçlerde bir oyuncunun milli takımlara çağrıldıktan sonra, oyuncu oraya teslim olduğu andan itibaren orasının sağlık ekibinin gözetimindedir, oranın insiyatifindedir. Milli takımda kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece milli takımın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim taptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik. Şu anda bizimle birlikte Azerbaycan'da hazırlık maçı için kamp kadrosuna katıldı." (sporx)