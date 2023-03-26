Altay Bayındır ve İsmail Yüksek Hırvatistan maçı için iddialı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Hırvatistan maçının hazırlıklarına Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde rejenerasyon çalışması yaparken diğer milli futbolcular ise, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Oyuncular daha sonra çift kale maç yaptı.

"TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLAMAMIZ ÖNEMLİ"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan milli takım oyuncusu İsmail Yüksek, Bursa'da Hırvatistan karşısında galibiyet almak istediklerini belirtti. Yüksek, "Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya, Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir. O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık. O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attık ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

"GÜZEL SONUÇLA STATTAN AYRILIRIZ"

Beklentilerinin galibiyet olduğunu belirten Altay Bayındır, "Bursa halkının desteğiyle, maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Her maç çok önemlidir. Kazanmak her zaman güzeldir. Bu seviyedeki maçlar her zaman zor geçer. Kiminle oynadığının bir önemi yoktur. Biz de bunun bilinciyle sahada elimizden geleni yapacağız. İlk maçta aldığımız sonucu bu maça da yansıtarak Hırvatistan'ı da yeneceğimizi düşünüyorum. Seyircilerimiz de tribünleri dolduracaktır. Güzel bir sonuçla stattan ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesiyle ilgili gelen soruya ise "4 yıllık bir sözleşme yaptık. Hep birlikte ne olup biteceğini göreceğiz" yanıtını verdi.