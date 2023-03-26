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Giriş Tarihi: 26.3.2023 13:47

Beşiktaş'ta Tayyip Talha gelişmesi! Derbiye yetişecek mi?

Beşiktaş’ta Tayyip Talha gelişmesi! Derbiye yetişecek mi?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Tayyip Talha Sanuç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun zorlu Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu. İşte detaylar...

Derbi hazırlıklarını tam gaz sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı.

Takıma dönmek için antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı stoperin yeni haftada takımla idmanlara başlaması ve Fenerbahçe karşısında da ilk 11'deki yerinde olması bekleniyor.

Aksi durumda ise teknik direktör Şenol Güneş'in derbide savunmada Omar Colley ve Saiss ikilisine şans vermesi bekleniyor. (sporx)

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Beşiktaş'ta Tayyip Talha gelişmesi! Derbiye yetişecek mi?
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