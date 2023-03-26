Çok doluyum ama şimdi susacağım!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek Türkiye'ye zarar vermemek adına sessiz kaldığını söyledi: "Çok şey söylemek istiyorum ama Ermenistan ile milli bir maç oynayacağız, dolayısıyla sessiz kalıyorum. TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti verdi. Doğruları söylememizden korkmayın." 'İçinde kabadayılık geçen numaralara gelmem'
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, olağan genel kurulda hem mali duruma hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, kendisine verilen cezanın yanı sıra hakem kararları ile ilgili de konuşmak istediğini ancak milli maç sebebi ile zarar vermemek adına suskun kaldığını belirtirken şu sözlerle üyelere seslendi: "Bu akşam (Dün) milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şeysöylemek istiyorumama akşam önemli birrakiple milli maç oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği, veremediği cezalarlailgili kısa zamandakonuşacağım.
GÖRÜYORUM Kİ HER ŞEY PLANLI
Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren açıklama nedeniyle, TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın. ßiz Türk futboluna adaleti,herkes için doğrularısöyleyerek getireceğiz. Galatasaray Başkanı olarak küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem! Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz vefutbol takımının başarılıgidişatı bazılarının tadınıkaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar."
DEPREM BÖLGESİNE YENİ BİN KONTEYNER
"Deprem sonrası bölgeye gittik. Öncelikli konteyner, devamında da kalıcı konut ihtiyacının çok önemli olduğunu gördük. Toplam 500 konteyner kentlerimizin üretimi hızla devam etmektedir. Bu kentleri Nef Vakfı iş birliği ile K.Maraş, G.Antep ve Adıyaman'da kuracağız. Beraberce 1000 konteyner olacak. 500'ü bizim tarafımızdan, geri kalanı Nef Vakfı tarafından sağlanacak. 'Birlikte 1905' kampanyasında 59 milyon lira topladık. Hedefimiz 300 milyon TL'ye ulaşmak."
ALİ SAMİ YEN PROJESİNE 62 DÖNÜM DAHA EKLENDİ
"Stadımızın yanındaki 62 dönümlük arazinin kullanım hakkını 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldık. Tesis tamamlanıncaamatör sporların %90'ıantrenman, kamp ve maçlarınıburada yapabilecek.Ticari alanlardan büyükgelir elde edilecek."
TOPLAM BORÇ 4 MİLYAR 633 MİLYON TL
Genel Kurul'da G.Saray'ın toplam borcu da belli oldu. 31 Aralık 2022 itibarıyla denetim kurulu raporlarına göre bağımsız denetimden geçmiş net borç 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olarak açıklandı. Kulüp ve bağlı bulunduğuortaklarının 2022 yılınınkonsolide faaliyet zararı 1 milyar14 milyon 80 bin 724 lira oldu.
ELMAS&ÖZBEK DÖNEMİ BİRLİKTE İBRA EDİLDİ
Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemlerinin birlikte oylanması kararı alınırken üyeler (Bin 200 üye katıldı) iki başkanı da oy birliği ile ibra etti. Başkan Özbek, "Bugün doğum günüm. En güzel hediyeyi verdiniz" diyerek teşekkür etti.