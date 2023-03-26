Çok doluyum ama şimdi susacağım!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, olağan genel kurulda hem mali duruma hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, kendisine verilen cezanın yanı sıra hakem kararları ile ilgili de konuşmak istediğini ancak milli maç sebebi ile zarar vermemek adına suskun kaldığını belirtirken şu sözlerle üyelere seslendi: "Bu akşam (Dün) milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var.Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği,Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren açıklama nedeniyle, TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın.Galatasaray Başkanı olarak küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem! Çok dikkatli olmamız gereken konular var.Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar.""Deprem sonrası bölgeye gittik. Öncelikli konteyner, devamında da kalıcı konut ihtiyacının çok önemli olduğunu gördük. Toplam 500 konteyner kentlerimizin üretimi hızla devam etmektedir. Bu kentleri Nef Vakfı iş birliği ile K.Maraş, G.Antep ve Adıyaman'da kuracağız. Beraberce 1000 konteyner olacak. 500'ü bizim tarafımızdan, geri kalanı Nef Vakfı tarafından sağlanacak. 'Birlikte 1905' kampanyasında 59 milyon lira topladık. Hedefimiz 300 milyon TL'ye ulaşmak.""Stadımızın yanındaki 62 dönümlük arazinin kullanım hakkını 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldık.Genel Kurul'da G.Saray'ın toplam borcu da belli oldu. 31 Aralık 2022 itibarıyla denetim kurulu raporlarına göre bağımsız denetimden geçmiş net borç 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olarak açıklandı.Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemlerinin birlikte oylanması kararı alınırken üyeler (Bin 200 üye katıldı) iki başkanı da oy birliği ile ibra etti. Başkan Özbek, "Bugün doğum günüm. En güzel hediyeyi verdiniz" diyerek teşekkür etti.