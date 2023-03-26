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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Depremzedeler için tarihi buluşma

Depremzedeler için tarihi buluşma

Galatasaray, TSİ 19.00’da Bakü’de Karabağ ile depremzedeler yararına hazırlık maçına çıkıyor

Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmeyen Galatasaray, bugün Azerbaycan ekibi Karabağ'la hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak ve Haber Global'den canlı yayınlanacak. Bu özel maçın tüm geliri depremzedeler adına bağışlanacak. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma için satışa çıkan 60 bin biletin tamamı tükendi. Muslera ve Mertens İstanbul'da bırakılırken, dün ilk kez idmana çıkan Abdülkerim Bardakcı, Bakü'ye götürüldü.

ASLAN'A SEVGİ SELİ
G.Saray kafilesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye akşam saatlerinde ulaştı. Büyük sevgi gösterileri ile karşılanan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, bol bol imza dağıtıp gösterilen ilgiye karşılık verdi.

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Depremzedeler için tarihi buluşma
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