Depremzedeler için tarihi buluşma

Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmeyen Galatasaray, bugün Azerbaycan ekibi Karabağ'la hazırlık karşılaşmasına çıkacak.Bu özel maçın tüm geliri depremzedeler adına bağışlanacak. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma için satışa çıkan 60 bin biletin tamamı tükendi.G.Saray kafilesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye akşam saatlerinde ulaştı. Büyük sevgi gösterileri ile karşılanan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, bol bol imza dağıtıp gösterilen ilgiye karşılık verdi.