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Giriş Tarihi: 26.3.2023 11:07

Fabio Capello'dan Erling Haalnd'a çarpıcı sözler! "Haaland bir hayvan"

Fabio Capello’dan Erling Haalnd’a çarpıcı sözler! Haaland bir hayvan

İtalyan futbolunun Real Madrid ile iki La Liga şampiyonluğu elde eden efsane teknik direktörü Fabio Capello, Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland hakkında ilginç sözler kullandı. Capello, "Haaland bir hayvan. Çok güçlü, çok büyük ve çok fazla şey biliyor. Teknik olarak da fena değil ancak fiziksel olarak inanılmaz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolunun Real Madrid ile iki La Liga şampiyonluğu elde eden efsane teknik direktörü Fabio Capello, Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland hakkında ilginç sözler kullandı.

İtalyan futbolunun efsane teknik direktörü olan Fabio Capello, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland hakkına dikkat çeken sözler kullandı. Öte yandan Capello, kendisi gibi İtalyan olan meslektaşı Carlo Ancelotti hakkında da konuştu.

İŞTE EFSANE TEKNİK DİREKTÖR FABİO CAPELLO'NUN İSPANYOL BASININDAN MARCA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında konuşan Capello, "Carlo, bizim aramızdaki en iyisi. İspanya'da, İtalya'da İngiltere'de Fransa'da her yerde kazandı. Real Madrid kolay bir takım değil, orada çalışmak için bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Madrid'de oyuncular ile konuştuğunuzda onlar sizin bir şey bilip bilmediğinizi anlayabilir. Geçen yıl La Liga'yı kazanırken de takım, neden geride oynadıklarını anlayabiliyordu." dedi.

Ancelotti'nin Brezilya'nın başına geçme olasılığını değerlendiren Capello, "Carlo'nun yeterince tecrübesi var, futbolun dilini biliyor. Bir milli takımı çalıştırırken oradaki insanların ne istediğini anlamalısınız ve bence Carlo, bunu çok iyi yapabilecek bir isim" ifadelerini kullandı.

"HAALAND BİR HAYVAN"
Son olarak Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yorumlayan Capello, "Haaland bir hayvan. Çok güçlü, çok büyük ve çok fazla şey biliyor. Teknik olarak da fena değil ancak fiziksel olarak inanılmaz bir oyuncu. Bazen şanslı goller atıyor gibi görünebilir ama bu şans değil. O, her zaman hareket ediyor ve hiç sabit kalmıyor. Önümüzdeki birkaç yılda Haaland'ın futbolu değiştireceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti. (Milliyet)

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Fabio Capello'dan Erling Haalnd'a çarpıcı sözler! "Haaland bir hayvan"
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