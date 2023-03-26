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Giriş Tarihi: 26.3.2023 13:43

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan sevindiren haber! Beşiktaş maçında sahada olabilir...

Fenerbahçe’ye Enner Valencia’dan sevindiren haber! Beşiktaş maçında sahada olabilir...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Zorlu Beşiktaş maçı öncesi Enner Valencia'dan sevindiren haber geldi. Oyuncunun Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.

Zorlu Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin gol yükünü çeken Enner Valencia'da Alanyaspor maçında sakatlık geçirmişti. Ekvadorlu golcünün zorlu derbide sahada olması beklenirken, durumun önümüzde ki günlerde netlik kazanması bekleniliyor.

VALENCIA'DAN GÜZEL HABER
Süper Lig'deki Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali artıyor.

SAKATLAR KERVANINA KATILDI
Alanya maçında diz sakatlığı nükseden F.Bahçeli Valencia, takıma yarına kadar izin verilmiş olmasına karşın her gün Can Bartu Tesisleri'ne giderek tedavi görüyor. Alanya maçında Dünya Kupası'ndan kalma sakatlığı nüksederek sakatlar kervanına katılan ve Beşiktaş derbisinde oynaması riske giren Fenerbahçe'nin en etkili gol ayağı Enner Valencia, her gün biraz daha iyiye gidiyor.

HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR
Beşiktaş derbisinde gollerine devam ederek rekorları altüst etmek için büyük bir istek duyan Enner Valencia takım Pazartesi gününe kadar izinli olsa da Samandıra'da tedavi seansını aksatmadan sürdürüyor. Ekvadorlu golcünün her gün biraz daha iyiye gittiği öğrenilirken Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali güçleniyor.

ON ALTINCI KRAL
Fenerbahçe'nin Türk futbol tarihindeki 16. gol kralı olmak, Aykut Kocaman'ın 29 golle elinde tuttuğu rekoru kırmak için büyük bir istek duyduğu bilenen Enner Valencia derbide sahada olmak için tedavi sürecini aksatmadan titizlikle yürütüyor.

PRES TERAPİ SONUÇ VERİYOR
Alanya'dan döndüğü günden itibaren Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde her gün 1,5 saat pres tedavisiyle yaşadığı diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması atlatmaya çabalıyor. Normatec Recovrry Sistemiyle çizmeye benzeyen ekipmanı giyerek iki bacağını hava basıncı ile sıkıp gevşetilerek dolaşımın hızlanmasını uygulatan golcü futbolcu, bu yöntemle biriken laktik asitlerden kurtuluyor, dokulara bol miktarda oksijen girişi sağlayarak iyileşme süreci kısalıyor. (Hürriyet)

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Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan sevindiren haber! Beşiktaş maçında sahada olabilir...
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