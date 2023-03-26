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Giriş Tarihi: 26.3.2023 09:06 Son Güncelleme: 26.3.2023 09:29

Galatasaray Karabağ ile depremzedeler için sahaya çıkıyor!

SPOR SERVİSİ
Galatasaray Karabağ ile depremzedeler için sahaya çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, milli ara sebebiyle lige verilen arada Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ ile depremzedeler yararına hazırlık maçına çıkıyor.

Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmeyen Galatasaray, bugün Azerbaycan ekibi Karabağ'la hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak ve Haber Global'den canlı yayınlanacak.

Bu özel maçın tüm geliri depremzedeler adına bağışlanacak. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma için satışa çıkan 60 bin biletin tamamı tükendi. Muslera ve Mertens İstanbul'da bırakılırken, dün ilk kez idmana çıkan Abdülkerim Bardakcı, Bakü'ye götürüldü.



ASLAN'A SEVGİ SELİ
G.Saray kafilesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye akşam saatlerinde ulaştı. Büyük sevgi gösterileri ile karşılanan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, bol bol imza dağıtıp gösterilen ilgiye karşılık verdi.

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Galatasaray Karabağ ile depremzedeler için sahaya çıkıyor!
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