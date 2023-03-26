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Giriş Tarihi: 26.3.2023 13:52

Galatasaray yeni sezon için harekete geçti! Michal Skoras için yakın takip...

Galatasaray yeni sezon için harekete geçti! Michal Skoras için yakın takip...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ve ara transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Galatasaray scoutları, Çekya - Polonya karşılaşmasında Michal Skoras'ı yakından takip etti.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle genç ve yetenekli isimleri keşfedip bu oyunculardan ciddi gelirler elde etmeyi planlıyor.

Son dönemde Fatih Demireli'nin yönettiği Galatasaray'ın yeni scout ekibinden bir ismin, Polonya ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını izleyediği öğrenildi.

Gelen ilk bilgilere göre; sarı-kırmızılı ekibin scoutları sol kanatta forma giyen ve Polonya'da Lech takımında oynayan Michal Skoras'ı canlı takip etti.

Skoras, maçın 46. dakikasında Karbownik'in yerine oyuna dahil oldu. 87'de Polonya'nın tek golünün asistini yaptı. (sporx)

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Galatasaray yeni sezon için harekete geçti! Michal Skoras için yakın takip...
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