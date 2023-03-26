‘Hakim Ziyech 3 dakika ile yetişmedi’

Galatasaray portif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, transfer döneminde yaşananları anlattı. Timur, İtalyan yıldız Zaniolo'nun gelişini ve elden kaçan diğer yıldızı paylaştı:Son gece, 5 yıl vadeyle, yarı fiyatına, 15 milyon Euro'ya aldık. İki oyuncu bulduk.Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı ve seyircisi evi bastığı için, 15 milyon Euro'ya aldık."Erden Timur, göreve geldiklerinde öncelikle kulübün mali olarak kurtuluş reçetesini oluşturduklarını söyledi. Her sezon verilen açıkları kapatmak adına 300-400 milyon dolarlık bir toplam geliri kasaya koyup ardından bu parayı fon gibi kullanıp açık vermeden yola devam etme planı yaptıklarını söyleyen Timur, şöyle devam etti: "2013-14 sezonu Chedjou, Gökhan Zan, Melo, Bruma, Alex Telles... Burasıyla aynı parayı harcadık biz. Drogba-Sneijder'li sene ile de aynı parayı harcadık. Toplam yükümlülük olarak bire bir. Hedefimiz 2033'te dünyanın en iyi 10 takımından biri olmak."