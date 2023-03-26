Hatayı gördü 4’lüye döndü!

Kasım ayında Çekya ve İskoçya ile oynanan karşılaşmalarda 3'lü savunma ile millileri sahaya süren Stefan Kuntz, sistemini aynı şekilde sürdürdü.Alman hoca ikinci yarıda ise 4'lü savunmaya döndü. Merih'i kenara alan tecrübeli çalıştırıcı,görev verdi.Son dönemde Trabzonsporformasıyla performansınıartıran 23 yaşındaki futbolcununda kadroya alınmamasından ötürümoralinin bozulduğu kaydedildi.Milli Takım kadrosunda en çok merak edilen bölge kaleydi. Stefan Kuntz, dün eldivenleri, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a teslim etti. 34 yaşındaki file bekçisi, tam 663 gün sonra ayyıldızlı ekipte görev yaptı. Mert, son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.A Milli Takım'ın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden uzun süre ıslık sesleri yükseldi. Ayrıca Ay-Yıldızlı futbolcular sahada ısınırken de tribünden aralıksız olarak ıslıklar duyuldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dünkü maçı tribünden izledi. Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.