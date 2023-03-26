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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Hatayı gördü 4’lüye döndü!

Hatayı gördü 4’lüye döndü!

Ermenistan maçına defansta Ozan, Merih, Çağlar üçlüsü ile çıkan Kuntz, ikinci yarıda Merih’i kenara alıp dörtlü sistemi tercih etti

Kasım ayında Çekya ve İskoçya ile oynanan karşılaşmalarda 3'lü savunma ile millileri sahaya süren Stefan Kuntz, sistemini aynı şekilde sürdürdü. İlk yarıda Ozan, Merih ve Çağlar üçlüsünü aynı anda sahaya süren 60 yaşındaki teknik adam, Onur Bulut ve Ferdi Kadıoğlu'nu kanat bek olarak kullandı. Alman hoca ikinci yarıda ise 4'lü savunmaya döndü. Merih'i kenara alan tecrübeli çalıştırıcı, geri dörtlüde Onur, Ozan, Çağlar ve Ferdi'ye görev verdi.

ABDÜLKADİR TEPKİSİ
Bu arada Kuntz'un tercihleri arasında en çok tartışılan, Abdülkadir Ömür'ün tribüne gönderilmesi oldu. Son dönemde Trabzonspor formasıyla performansını artıran 23 yaşındaki futbolcunun da kadroya alınmamasından ötürü moralinin bozulduğu kaydedildi.

MERT'İN HASRETİ BİTTİ
Milli Takım kadrosunda en çok merak edilen bölge kaleydi. Stefan Kuntz, dün eldivenleri, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a teslim etti. 34 yaşındaki file bekçisi, tam 663 gün sonra ayyıldızlı ekipte görev yaptı. Mert, son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.

SAYGISIZLAR!
A Milli Takım'ın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden uzun süre ıslık sesleri yükseldi. Ayrıca Ay-Yıldızlı futbolcular sahada ısınırken de tribünden aralıksız olarak ıslıklar duyuldu.

BAKAN'DAN TAM DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dünkü maçı tribünden izledi. Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

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Hatayı gördü 4’lüye döndü!
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