Hatayı gördü 4’lüye döndü!

Ermenistan maçına defansta Ozan, Merih, Çağlar üçlüsü ile çıkan Kuntz, ikinci yarıda Merih’i kenara alıp dörtlü sistemi tercih etti
Kasım ayında Çekya ve İskoçya ile oynanan karşılaşmalarda 3'lü savunma ile millileri sahaya süren Stefan Kuntz, sistemini aynı şekilde sürdürdü. İlk yarıda Ozan,Merih ve Çağlar üçlüsünü aynıanda sahaya süren 60 yaşındakiteknik adam, Onur Bulut veFerdi Kadıoğlu'nu kanat bekolarak kullandı. Alman hoca ikinci yarıda ise 4'lü savunmaya döndü. Merih'i kenara alan tecrübeli çalıştırıcı, geri dörtlüdeOnur, Ozan, Çağlar veFerdi'ye görev verdi.
ABDÜLKADİR TEPKİSİ
Bu arada Kuntz'un tercihleriarasında en çok tartışılan, AbdülkadirÖmür'ün tribüne gönderilmesioldu. Son dönemde Trabzonsporformasıyla performansınıartıran 23 yaşındaki futbolcununda kadroya alınmamasından ötürümoralinin bozulduğu kaydedildi.
MERT'İNHASRETİBİTTİ
Milli Takım kadrosunda en çok merak edilen bölge kaleydi. Stefan Kuntz, dün eldivenleri, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'a teslim etti. 34 yaşındaki file bekçisi, tam 663 gün sonra ayyıldızlı ekipte görev yaptı. Mert, son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.
SAYGISIZLAR!
A Milli Takım'ın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden uzun süre ıslık sesleri yükseldi. Ayrıca Ay-Yıldızlı futbolcular sahada ısınırken de tribünden aralıksız olarak ıslıklar duyuldu.
BAKAN'DANTAM DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dünkü maçı tribünden izledi. Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.