Hiç memnun değilim

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan karşısında değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Alman çalıştırıcı şöyle konuştu: "Takımın performansından ve oyundan memnun kalmadım. Özellikle ilk 30 dakika defansımızın pas kalitesi düşüktü.Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğim birçok maçım oldu.Favori değiliz ama dolu tribünlere karşı oynayacağız ve taraftarımızın desteğini arkamıza alacağız."Alman çalıştırıcı, futbolcuların oruç tutmasıyla ilgili soruya "A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi.Kadromu kurarken o gün perfomans yönünden o maçı en iyi nasıl oynarım, ona göre 11 yapıyorum" cevabını verdi.Kuntz, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili "Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik" dedi.Stefan Kuntz, Milli Takım'ın başında 15. maçına çıkarken 10. galibiyetini aldı. Ay-Yıldızlılar, Alman hoca yönetiminde 3 kez yenilirken 2 kez de berabere kaldı.