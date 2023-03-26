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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Hiç memnun değilim

Hiç memnun değilim

Stefan Kuntz: Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. İyi oynayamadık ama kazanarak elemelere galibiyetle başladığımız için mutluyuz.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan karşısında değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Alman çalıştırıcı şöyle konuştu: "Takımın performansından ve oyundan memnun kalmadım. Özellikle ilk 30 dakika defansımızın pas kalitesi düşüktü. Sonuçta galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğim birçok maçım oldu. Bu farklıydı. İyi oynayamadık ama galip geldik. Hırvatistan karşılaşması farklı olacak. Favori değiliz ama dolu tribünlere karşı oynayacağız ve taraftarımızın desteğini arkamıza alacağız."

ORUCA SAYGI DUYUYORUM
Alman çalıştırıcı, futbolcuların oruç tutmasıyla ilgili soruya "A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi. %100 bu konuda onları destekliyorum. Kadromu kurarken o gün perfomans yönünden o maçı en iyi nasıl oynarım, ona göre 11 yapıyorum" cevabını verdi.

ABDÜLKERİM İÇİN RAPOR ALDIK!
Kuntz, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili "Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik" dedi.

10
Stefan Kuntz, Milli Takım'ın başında 15. maçına çıkarken 10. galibiyetini aldı. Ay-Yıldızlılar, Alman hoca yönetiminde 3 kez yenilirken 2 kez de berabere kaldı.

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