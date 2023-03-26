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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyoruz

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyoruz

Hakemlere ve TFF’ye eleştirilerini sürdüren Başkan Çebi, camianın da kendisine destek vermesini istedi: "G.Saray lobisinden nasıl kurtulacağız diyorsunuz ya bunun için Beşiktaşlıların harekete geçmesi lazım. Orada, burada bana ve yönetime sallayarak başkalarının ekmeğine yağ sürülmüş oluyor. Biz 5 puan istemedik, adaletten bahsettik"

Beşiktaş'ın, 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda eleştirileri cevaplayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Mali anlamda kulübü çok iyi idare ediyoruz. Bugün Beşiktaş'ın yönetilmeyen borcu yoktur" dedi. Hakemlerle ilgili ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çebi, şöyle devam etti: "Ancak kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyoruz. Bunu başarmak için camiamın arkamda durması gerekiyor. TFF Başkanı, depremden 3 gün sonra iki seçenek sundu. 30 gün sonra başlayacak ligle ilgili alelacele karar alınmasına karşı çıktım. 'G.Saray lobisinden nasıl kurtulacağız?' diyorsunuz ya Beşiktaşlıların harekete geçmesi lazım. Orada, burada bana ve yönetime sallayarak başkalarının ekmeğine yağ sürülmüş oluyor. Biz 5 puan istemedik, adalet ve haktan bahsettik. Hakemlerin en başından beri gitmesi gerektiğini söylüyorum, bir milim de değişmedim."

TİRYAKİ: BORÇ BİR YILDA %24 ARTTI
Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulübün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı. Tiryaki, "Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var. 'Bugün mali olarak mükemmel bir tablo var' demiyoruz ancak kötüye gidiş ya da finansal borcun artışı yavaşlamış durumda. Varlıklarımız, borçlarımızı daha karşılayabilir hale geldi" şeklinde konuştu.

DEMBA BA İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, eski futbolcuları Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amite FC ile ön protokol imzaladıklarını dile getirdi. Anlaşmaya göre Amite FC'de ön plana çıkan oyuncuların transferinde öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca siyah-beyazlılar, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Demba Ba'nın kulübüne yönlendirecek.

SEÇİL AYGÜL'DEN BÜTÇE UYARISI!
Beşiktaş Derneği Genel Müdürü Seçil Aygül, Divan Kurulu'nda şu ifadeleri kullandı: "Bana göre borç 5 milyar 753 milyon TL değil, 5 milyar 275 milyon TL. Beşiktaş'ın, 40 milyon Euro zarar ederse UEFA'dan men edileceği söyleniyor. UEFA ile yapılan anlaşmada bu sezon 60 milyon Euro'ya kadar zarar etme hakkımız var. Ancak bu rakamı aşarsak men riski ortaya çıkabilir."

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Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyoruz
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