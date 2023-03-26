Beşiktaş'ın, 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda eleştirileri cevaplayan Başkan Ahmet Nur Çebi,dedi. Hakemlerle ilgili ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Çebi, şöyle devam etti: "Ancak kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyoruz. Bunu başarmak için camiamın arkamda durması gerekiyor. TFF Başkanı, depremden 3 gün sonra iki seçenek sundu. 30 gün sonra başlayacak ligle ilgili alelacele karar alınmasına karşı çıktım. 'G.Saray lobisinden nasıl kurtulacağız?' diyorsunuz ya Beşiktaşlıların harekete geçmesi lazım. Orada, burada bana ve yönetime sallayarak başkalarının ekmeğine yağ sürülmüş oluyor.Hakemlerin en başından beri gitmesi gerektiğini söylüyorum, bir milim de değişmedim."Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulübün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı. Tiryaki, "Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var. 'Bugün mali olarak mükemmel bir tablo var' demiyoruz ancak kötüye gidiş ya da finansal borcun artışı yavaşlamış durumda. Varlıklarımız, borçlarımızı daha karşılayabilir hale geldi" şeklinde konuştu.Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, eski futbolcuları Demba Ba'nın satın aldığı Senegal takımı Amite FC ile ön protokol imzaladıklarını dile getirdi. Anlaşmaya göre Amite FC'de ön plana çıkan oyuncuların transferinde öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca siyah-beyazlılar, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Demba Ba'nın kulübüne yönlendirecek.Beşiktaş Derneği Genel Müdürü Seçil Aygül, Divan Kurulu'nda şu ifadeleri kullandı: "Bana göre borç 5 milyar 753 milyon TL değil, 5 milyar 275 milyon TL. Beşiktaş'ın, 40 milyon Euro zarar ederse UEFA'dan men edileceği söyleniyor. UEFA ile yapılan anlaşmada bu sezon 60 milyon Euro'ya kadar zarar etme hakkımız var. Ancak bu rakamı aşarsak men riski ortaya çıkabilir."