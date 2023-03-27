Dersini aldı!

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A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na Ermenistan'ı 2-1 yenerek başladı ancak ortaya koyduğu futbol beğenilmedi. Teknik direktör Stefan Kuntz'unİkinci yarıya Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine de Kerem Aktürkoğlu değişiklikleriyle başladı. Hırvatistan maçının sisteminin de ikinci devredeki gibi olması bekleniyor.Salih Özcan'ın takım savunmasına olumlu etkisinin dışında, Orkun Kökçü ve Hakan'ı da rahatlattığını gören 60 yaşındaki teknik adam, bu kez 4'lü savunma ve 3'lü merkez kurmayı planlıyor. Hırvatistan'a karşı güçlü bir orta sahanın şart olduğunu düşünen Kuntz, galibiyetin yanında iyi oyun da istiyor. Kuntz'un, Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmada en az 3 değişiklik yapması bekleniyor.11'e alacak tecrübeli teknik adam, Cengiz Ünder için kararını bugün verecek.Ermenistan'ı zor da olsa yenen A Milli Takım, Katar'dakiHırvatistan'ın sürpriz Galler beraberliği ile grupta büyük avantaj sağladı. Yarın Hırvatistan karşısında alınacak bir galibiyet, gelecek maçlar adına büyük avantaj olacak.gruptaki iddiamızı ve şansımızı iyice artıracak.Sabır nereye kadar!Takım kolay bir iş değil. Değişik kulüplerden gelen oyuncularla yeni bir ekip oluşturuyorsunuz. Bizim de oturmuş bir takımımız yok.Sabretmemiz lazım ama sabrederken de bazı şeyleri görmemiz lazım.Millilerin oyuna hakim olması, araya toplar sokmaları lazımdı. Bunlar en iyi oynayan oyuncular. Adam kulübünde az oynayabilir ama milli takım oyuncusudur, Çağlar Söyüncü gibi. Biz şu an tam bir; ara takımız.Defansta inanılmaz hatalar yapıyoruz. Hücumcular biraz daha az yardım ediyor arka tarafa, buna bir önlem almamız gerekli, hatta şart.Motivasyon artmalıTakım birlikte oynama alışkanlığı gerektiren bir yer.Ermenistan karşısındaki oyunu değerlendirirsekEtkili hücum oyuncularımız var. İyi savunmacılara ve kalecilere sahibiz. Orta alanda da çok kaliteli ayaklarımız var. Bu seviyelerde bir-iki oyuncuyu farklı seçip değiştirdiğinizde oyun da tempo da değişiyor.Motivasyonu ve oyun coşkusunu daha üst seviyelere çıkarmak lazım. Bu seviyelerde oyun, hatayı affetmiyor. Hırvatistan maçında çok daha üst seviye bir oyunu sahaya yansıtmamız önemli.CV'si ikna edici değil!maçlar her zaman zordur ve sürprize açıktır. Ancak önemli bir problemi gideremiyoruz.Bu kaygan zeminde Alman teknik adamın başladığı dizilişi değiştirmesi bile bu güvensizliği destekliyor. Ermenistan karşısındaki oyun, Cengiz'in de yer aldığı Marsilya'da Tudor'un kullandığı diziliş. Cenk, Beşiktaş'ın önemli bir parçası ve sol kanattaki oyunu tartışılırken, milli takımın geniş havuzunda Kerem varken bundan onu beklemek sorunlu bir bakış açısı.bu takımın orta sahasıdır.mevkilerinin birinci adamları. Hırvatistan karşısındabir dörtlü defans ve Modric-Brozovic ve Kovacic'ten oluşan orta sahaya karşı orta sahamıza yardım edecek forvetlerle çıkmalıyız.Kadro istikrarımız yokoyun fakat önemli olan 3 puan…Ermenistan gibi bir takıma karşı üçlü savunma yanlışı ile başladı…Orta alanda Dortmund'da ilk 11'de oynayan Salih Özcan ikinci yarı oyuna girdiğinde yapılan değişikliklerin olumlu göstergeleri öne çıktı. Bizim en önemli sorunumuz;Bu da kolektif bir yapıyı oluşturmamızı imkânsız kılmakta. İkinci golü attıktan sonra bu gerçeği bir kez daha gördük. Hırvatistan karşısında bu oyunun üstüne çıkmak zorundayız. Ofansif anlamda çok şey beklediğimizErmenistan maçındaki görüntülerinden farklı olmaları gerekmekte.