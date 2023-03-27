Eyüpspor’un yeni teknik direktörü Zafer Turan

Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Zafer Turan! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a hoş geldin diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Turan, daha önce 2019-2022 yılları arasında da Eyüpspor'da teknik direktörlük görevi üstlenmişti.