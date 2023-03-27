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Giriş Tarihi: 27.3.2023 23:05

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan

DHA
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü Zafer Turan

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiğini açıkladı.

Eyüpspor, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiğini açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Zafer Turan! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a hoş geldin diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Turan, daha önce 2019-2022 yılları arasında da Eyüpspor'da teknik direktörlük görevi üstlenmişti.

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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan
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