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Giriş Tarihi: 27.3.2023 13:27

Galatasaray'da Dries Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor...

Galatasaray’da Dries Mertens’in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, sakatlık sonrası uzun bir süredir sahalardan uzakta. Sarı-Kırmızı ekipte Belçikalı yıldızı Dries Mertens için seferberlik ilan edildi. Tecrübeli oyuncunun 1 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor maçına yetişebilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Dizinde sakatlığı bulunan Dries Mertens için Galatasaray'da seferberlik ilan edildi. Belçikalı futbolcunun yokluğunda hücum organizasyonlarında problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun dönmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. İdmanların da tamamında forma giyemeyen deneyimli oyuncunun, sahalara dönmesi için de özel program uygulanıyor.

HEDEF ADANA DEMİRSPOR MAÇI
Gelen son haberlere göre 35 yaşındaki futbolcunun, 1 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

TAKIMLA EN AZ 2 İDMANA ÇIKMASI GEREK
Ancak Mertens'in, sahada olabilmesi için tamamen hazır hale gelmesi gerekiyor. Bu doğrultuda Mertens'in, en az 2 idmanın tamamında takımla birlikte çalışması bekleniyor. Yıldız futbolcunun, mevcut durumunun sahada olabilmesi için yeterli olmadığı belirtildi. Belçikalı futbolcunun da formasına kavuşmak için büyük bir özveri gösterdiği bildirildi.

ÖZEL TEDAVİ PROGRAMI
35 yaşındaki hücumcuya özel bir tedavi ve geri dönüş programı hazırlayan sağlık ekibi, Adana Demir sınavına deneyimli oyuncuyu yetiştirmek üzere her yolu deneyecek. Okan Buruk da öğrencisiyle görüşerek, kendisini Adana mücadelesine hazırlamasını talep etti. Mertens'in durumunun iyiye gittiği, Milli ara dönüşünde mutlaka sahada olmak istediği de gelen haberler arasında.

YOKLUĞU HİSSEDİLİYOR
Belçikalı yıldızın forma giydiği 20 lig maçında maç başı 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar, Mertens'in yokluğunda 2 maçta birer gol atabildi. Ayrıca sadece ofans değil Mertens'in yokluğunda Sarı-Kırmızılı takımın defans gücü de düştü. (Fanatik)

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Galatasaray'da Dries Mertens'in dönüş tarihi belli oldu! Adana Demirspor...
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