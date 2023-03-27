Rachid Ghezzal’den derbi için özel hazırlık! Eksik parçayı Ghezzal tamamlayacak...

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinin tamamında sahada olabilmek için büyük gayret gösteriyor. Bazı günler idman öncesinde salonda güçlendirme çalışması yapan Cezayirli futbolcunun, sonrasında frikik, duran top ve şut antrenmanları gerçekleştirdiği öğrenildi. Özellikle Güneş'in, takımı eksik gördüğü yönde çalışan Ghezzal'ın bir anlamda joker görevi üstleneceği belirtildi.

YÜZDE YÜZE ULAŞMAYA ÇOK AZ KALDI

Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi noktaya gelen tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgili derbiye yönelik beklentiler de artmış durumda. İstanbulspor maçında 63 dakika oynayan Ghezzal'ın, Kadıköy'deki zorlu derbide 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye gelmesine çok az kaldığı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcunun fiziksel verileri uzun bir aranın ardından iyi noktaya geldi.