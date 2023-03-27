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Giriş Tarihi: 27.3.2023 16:02 Son Güncelleme: 27.3.2023 16:10

Son dakika: Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

İHA
Son dakika: Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da taraftarlar teknik direktör Üzülmez'i istifaya davet etmişti. Bu sezon Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor ligdeki ilk 17 maçta 1 mağlubiyet görürken, son 10 maçta 5 yenilgi yaşamıştı

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Son dakika: Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
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