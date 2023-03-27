Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: TFF'den flaş hakem açıklaması! O kriter değişti
Giriş Tarihi: 27.3.2023 12:07 Son Güncelleme: 27.3.2023 12:21

Son dakika haberi: TFF'den flaş hakem açıklaması! O kriter değişti

Son dakika haberi: TFF’den flaş hakem açıklaması! O kriter değişti

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.

Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin "İnce" oyunları! 2. 'Gel bakalım Muharrem' vakası
Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
Togg sahibi olmak için son fırsat! Başvurular bugün bitiyor
İnce’den CHP’ye ‘FETÖ’ göndermesi: "Ellerini ovuşturdular..."
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
3 bin şubeli ayakkabı devi battı
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkeyi karıştırdı: Halk sokaklara döküldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Twitter’ın psikolojık savaşında hedef Türkiye: Erdoğan’ı sansürledi Kılıçdaroğlu'na gaz verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: TFF'den flaş hakem açıklaması! O kriter değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA