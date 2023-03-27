Son dakika haberi: TFF’den flaş hakem açıklaması! O kriter değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.

Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.