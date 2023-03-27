Tarık Aksar'dan Serkan Kırıntılı'ya sert sözler! "Kendini Ümraniyespor’un üzerinde gördüğün zaman..."

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan Serkan Kırıntılı'ya Gönderme!

Süper Lig takımlarından Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar; kaleci Serkan Kırıntılı, Jorge Jesus, Umut Nayır, Geraldo ve birçok konu hakkında konuştu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Skorer'e konuşan Aksar, kadro dışı bırakılan kaleci Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, golcü oyuncu Umut Nayir gibi birçok konu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"KALİTELİ BİR FUTBOL OYNUYORUZ VE FUTBOLU ÇİRKİNLEŞTİRMİYORUZ"

Süper Lig'de hak ettikleri yerde olmadıklarını belirterek sözlerine başlayan Aksar, "Gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. 85 yıl sonra ilk defa Süper Lig'e çıkan bir takım. Artıları eksileri pek bilmiyoruz. Oynadıkça, yaşadıkça daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Süper Lig'de kaldığımız gibi düşme de olabilir. Her şeye rağmen ligde kalacak gibi oynuyoruz. Kaliteli bir futbol oynuyoruz ve futbolu çirkinleştirmiyoruz. Mümkün olduğunca açık futbol oynuyoruz, bu da futbolumuzun güzelliğini gösteriyor. Oynadığımız maçlarda alabileceğimiz maçları, ufak tefek sıkıntılardan, bizim hatalarımızdan kaybedildi. Olduğumuz yer şu an puan tablosundaki yer olmamalıydı.

"KENDİMİZE İNANIYORUZ, FUTBOLUMUZLA BU LİGDE KALACAĞIZ"

Biz futbolu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hakemler olsun, futbolcular, sizler, hepimiz futbolun birer paydaşıyız. Türk futbolunun geldiği yeri biliyoruz ve mümkün olduğunca Türk futbolunu daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Bu da şikayet etmekle, ağlamakla, sızlamakla olmaz. Biz de bazı sıkıntılara maruz kaldık. Tüm Türkiye söylüyor bizim çok iyi top oynadığımızı. Niye galip gelemiyorsunuz deniyor. Maçları 80 dakika yapsalardı biz şu an ortalardaydık. Kendimize inanıyoruz, futbolumuzla bu ligde kalacağız" dedi.

"RECEP HOCA İLE DEVAM EDECEĞİM"

Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar, teknik direktörleri Recep Uçar hakkında şunları söyledi:

"Süper Lig'e çıktığımızda Recep hocamızla ilk senemizi oynuyorduk. O günkü şartlarda ne maddi ne de kalite olarak çıkabilecek güçte değildik. İnanmış bir kadromuz vardı ve Recep hoca baş aktörlerden biri. Bazen 3 defa üst üste yenilgi aldık. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Futbolcu veya hoca değiştirmek en basiti. Mümkün olduğunca değerlerimize sahip çıkmalıyız. Değerlerimizi çok çabuk yitiriyoruz. Ben burada olduğum sürece Recep hoca ile devam edeceğim. Her şeyden önce Ümraniye'nin çocuğu, iyi bir hoca ve bizi Süper Lig'e çıkarttı. Biz bunları görmezden gelemeyiz.

"SERKAN KIRINTILI, ÜMRANİYESPOR'DAN BÜYÜK DEĞİL"

Tarık Aksar, kalecileri Serkan Kırıntılı'nın kadro dışı kalması ile ilgili de konuştu: "Hiç kimse Ümraniyespor'dan büyük değil. Kendini Ümraniyespor'un üzerinde gördüğün zaman, farklı kaprislerin olduğu zaman, nedenini söylemeyeceğim ama kim olursa olsun yollarımızı ayırırız. Buranın yapısını ve ahengini bozdurmayız. Orkun 3.ligden geldi ve kaleyi teslim aldı. Gayet güzel oynuyor."

"JORGE JESUS BÜYÜKLÜK GÖSTERDİ VE ÖZÜR DİLEDİ"

Başkan Tarık Aksar, stadyumları hakkındaki görüşleri gündem olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili ise; "Sanırım tüm İstanbul'da olan fırtına burada biraz daha fazla esiyor. O rüzgarı gidip nasıl anlattılar bilmiyorum Sayın Jesus'a. Yanlış algı oldu. Rüzgar farklı saha farklı. Bizim sahamız Türkiye'nin en iyi sahalarından birisi. Ben söylemiyorum uzmanlar söylüyor. Olimpiyat Stadı ile yarışıyoruz hem çimde hem ışıklandırmada. Jesus'a ne anlattılar bilmiyorum. Jesus, Portekiz'de bir takım çalıştırırken bizim burada antrenmanlara çıktılar. Hiçbir sahayı beğenmediler, gelip burada antrenman yaptılar 4-5 sene önce. Teşekkür ederiz büyüklük gösterdi özür diledi. Geldi, gördü, özür diledi gitti. Sıkıntı yok. Kendisi de sahanın iyi olduğunu söyledi zaten" açıklamalarında bulundu. (Ajansspor)