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Giriş Tarihi: 29.3.2023 00:45 Son Güncelleme: 29.3.2023 00:49

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan maçını değerlendirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan maçını değerlendirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"Skordan memnun değilim. İlk devrede takımımız taktiksel beklentilerimizi kesinlikle iyi uyguladı. İlk devre 3-4 tane net gol fırsatımız vardı. Ayakları iyi olan Hırvat oyunculara doğru baskı yaptık ve 7-8 tane ciddi hataya zorladık."

"Sıcağı sıcağına farkı özetlemeye çalışırsak; rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic, ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Biz orada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

Milli Takım teknik direktörü açıklamasının devamında; "Biz hep bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte genç oyunculara, böyle zor bir maçta ve zor bir rakibe karşı süre vermemiz önemliydi."

"Önemli olan genç oyuncular, bu süreyi aldığında elde edecekleri tecrübeyi idmanda veya bizim anlattığımız ile kazanamazlar. Bunu sahada öğrenmeleri gerekiyor. Maçtan sonraki bu zor durumu karşı dersler çıkarmak için çalışacağız."

Oyundan erken çıkmak zorunda kalan Hakan için konuşan Kuntz; "Hakan Çalhanoğlu, kasığından bir zorlanma yaşadı. Ne kadar ciddi olduğunu MR'dan sonra öğreneceğiz."

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan maçını değerlendirdi
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