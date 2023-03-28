Abdülkerim Bardakçı burada olmalıydı

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi basının karşısına çıkan teknik direktör Stefan Kuntz'a,ancak Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında forma giyen Abdülkerim Bardakcı bir kez daha soruldu. Kuntz, "4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi.Bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti.Bu doğrultuda bu kararı verdik. Oynamasına şaşırmadım değil. Eğer bu süreçte tedavisi iyi gidiyorsa, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansa o bizim için daha olumlu olabilirdi" dedi.Kuntz, Hırvatistan maçında taraftar desteğinin önemine vurgu yapıp şunları söyledi: "Karşımızdaki takım dünyanın en iyi ekiplerinden biri.Kasım ayındaki maçlarda 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı.İkili mücadeledeki gerekli olan güçkuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."G.SARAY Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı için şu açıklamayı yapmıştı: "Oyuncumuz bize geldiğinde baş ağrısı devam ediyordu. Sonra hastanemizde müşahede ve tedavi sonrasında nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptı. Hayati bir tablosunun olmadığına, oynamasında bir sakınca bulunmadığına karar verdik. Milli Takım'da kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz ayrılmak istemedi. Ancak Milli Takım'ın sağlık ekibinin verdiği kararla ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verince oyuncumuz Karabağ kafilesine dahil edildi."