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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Abdülkerim Bardakçı burada olmalıydı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Abdülkerim Bardakçı burada olmalıydı

"Bizimle olduğu 4 günlük sürecin 3 gününü hastanede geçirdi. Oradaki uzman doktor, bize oyuncunun dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı raporu gönderdi""Oynamasına şaşırmadım değil. Eğer bu süreçte tedavisi iyi gidiyorsa, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi gerekirdi. Bu durum Milli Takım için de daha iyi olurdu"

A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi basının karşısına çıkan teknik direktör Stefan Kuntz'a, baş ağrısı nedeniyle milli takım kampından gönderilen ancak Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında forma giyen Abdülkerim Bardakcı bir kez daha soruldu. Kuntz, "4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Oradaki tedavi olduğu nöroloji bölümündeki uzman doktor bize rapor gönderdi. Bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Bize böyle bir rapor veriliyorsa, oyuncuları hiçbir şekilde riske sokamayız. Bu doğrultuda bu kararı verdik. Oynamasına şaşırmadım değil. Eğer bu süreçte tedavisi iyi gidiyorsa, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansa o bizim için daha olumlu olabilirdi" dedi.




3'LÜ SİSTEMİ SAHAYA YANSITAMADIK!
Kuntz, Hırvatistan maçında taraftar desteğinin önemine vurgu yapıp şunları söyledi: "Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki takım dünyanın en iyi ekiplerinden biri. Favori biz değiliz. Kasım ayındaki maçlarda 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama sahaya yansıtmakta zorluk çektik. İkili mücadeledeki gerekli olan güçkuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."

KULÜP DOKTORU NE DEMİŞTİ?
G.SARAY Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı için şu açıklamayı yapmıştı: "Oyuncumuz bize geldiğinde baş ağrısı devam ediyordu. Sonra hastanemizde müşahede ve tedavi sonrasında nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptı. Hayati bir tablosunun olmadığına, oynamasında bir sakınca bulunmadığına karar verdik. Milli Takım'da kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz ayrılmak istemedi. Ancak Milli Takım'ın sağlık ekibinin verdiği kararla ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verince oyuncumuz Karabağ kafilesine dahil edildi."

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Abdülkerim Bardakçı burada olmalıydı
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