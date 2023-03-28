Galatasaray transferde önceliğini belirledi! Milot Rashica...

G.Saray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncularda ilk hamleyi Milot Rashica için yapacak. Sarı kırmızılılar performansı, karakteri ve takıma olan aidiyet duygusu ile teknik direktör Okan Buruk'un ve yönetimin takdirini kazanan Kosovalı oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Yönetim sezonun tamamlanmasıyla birlikte ilk olarak Mauro Icardi değil Rashica'nın bonservisini almak için hamle yapacak. Rashica da kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isterken Norwich City ile görüşmeler başlayacak.

NORWİCH'LE İKİ YILI DAHA VAR

Kosovalı oyuncunun bonservisini almakta kararlı olan Galatasaray, İngiltere'de Championship'te mücadele eden Norwich'e 7 milyon Euro'luk teklif sunacak. Futbolcunun da tercihini Galatasaray'dan yana kullanması nedeniyle iki kulübün el sıkışması bekleniyor. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile ligde 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 20 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı. (Hürriyet)