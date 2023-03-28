Galatasaray’da yeni rota Portekiz! Gaius Makouta...

Sezon başı takıma transfer edilen yıldız futbolcular ile dikkat çeken Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonda da takıma yıldız futbolcuları getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Kongolu futbolcu için devreye girdi.

Galatasaray'ın oyuncu izleme komitesi, transfer çalışmaları kapsamında birçok ülkede oyuncu takibini sürdürüyor. Gelen raporlara göre hareket geçmeye hazırlanan yönetim de sürekli teknik heyet ile temas halinde. İzleme komitesi tarafından gelen raporlara teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesi durumunda başta Erden Timur olmak üzere transfer komitesi harekete geçiyor ve görüşmeler hız kazanıyor.

YENİ HEDEF PORTEKİZ'DEN

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Portekiz temsilcisi Boavista'da forma giyen Gaius Makouta ile ilgileniyor. Kongolu futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan'da kısa süre forma giyen Makouta, 2017'de Covilha'ya transfer olarak Portekiz'e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan'da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021'de 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista kadrosuna katıldı.