Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da yeni rota Portekiz! Gaius Makouta...
Giriş Tarihi: 28.3.2023 13:51 Son Güncelleme: 28.3.2023 13:58

Galatasaray'da yeni rota Portekiz! Gaius Makouta...

Galatasaray’da yeni rota Portekiz! Gaius Makouta...

Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, bu sezon ligde şampiyonluk hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte gelecek sezon transferler çalışmaları devam ederken Kongolu yıldız gündeme geldi. Bu sezon takımı ile gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi.

Sezon başı takıma transfer edilen yıldız futbolcular ile dikkat çeken Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonda da takıma yıldız futbolcuları getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, Kongolu futbolcu için devreye girdi.

Galatasaray'ın oyuncu izleme komitesi, transfer çalışmaları kapsamında birçok ülkede oyuncu takibini sürdürüyor. Gelen raporlara göre hareket geçmeye hazırlanan yönetim de sürekli teknik heyet ile temas halinde. İzleme komitesi tarafından gelen raporlara teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesi durumunda başta Erden Timur olmak üzere transfer komitesi harekete geçiyor ve görüşmeler hız kazanıyor.

YENİ HEDEF PORTEKİZ'DEN
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Portekiz temsilcisi Boavista'da forma giyen Gaius Makouta ile ilgileniyor. Kongolu futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan'da kısa süre forma giyen Makouta, 2017'de Covilha'ya transfer olarak Portekiz'e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan'da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021'de 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista kadrosuna katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı
İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
‘Affet bizi Muharrem’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da yeni rota Portekiz! Gaius Makouta...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA