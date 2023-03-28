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Giriş Tarihi: 28.3.2023 11:56

Hırvatların Arda Güler korkusu!

Hırvatların Arda Güler korkusu!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Takımımızın Hırvatistan’la Bursa’da oynayacağı mücadeleyi Hırvat gazeteciler yorumladı.

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenerek gruplara galibiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası'nda 3.olan ve kadrosunda Modric, Perisic, Kovacic, Brozovic gibi yıldızlara sahip olan Hırvatistan, gruptaki ilk maçında uzatma dakikalarında yediği golle Galler'le 1-1 berabere kaldı.

EURO 2008'deki unutulmaz maçta rakibini penaltı atışları sonucu saf dışı bırakarak yarı finale uzanan A Milli takımımız, güçlü rakibi karşısında galibiyet için sahada olacak. Bursa'da karşılaşacak olan iki ekibin şansını Hırvat gazeteciler ve spor yorumcuları, Spor Arena'ya değerlendirdi.

ARDA GÜLER KORKUSU: İNANAMIYORUM
Favori oyuncum Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder. Feyenoord için harika oynayan Orkun Kökçü ve Çağlar Söyüncü'yü de beğeniyorum. Birkaç yıl önce Zagreb'de Fenerbahçe'nin genç takımı hakkında yorum yapmıştım, Arda Güler'i fark etmiştim. Onun milli takımda olduğuna inanamıyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Umut Nayır, Hajduk Split'te iyi maçlar çıkardı ama o dönemde daha iyisini yapabilirdi. Ah! 2008…Hırvat futbol tarihinin en büyük trajedisi. Son yıllarda kazandığımız 2 madalya ile şanslıyız ama bu yenilgi hala canımızı acıtıyor. Semih Şentürk'ün golünü hepimiz hatırlıyoruz. Golden sonraki şoku ve sessizliği asla unutmayacağım. Ve son olarak Rüştü Reçber. Gözlerinde o savaşçı tablolarıyla Türk futbolunun ikonik yüzü. Ona büyük saygım var. (Fanatik)

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Hırvatların Arda Güler korkusu!
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