Kevin N'Koudou Şenol Güneş'ten derbide forma bekliyor! "Quaresma gibi üzgün ayrılmak istemiyorum"

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından sistemine uymadığı için kadroya alınmayan N'Koudou, F.Bahçe derbisinde oynamak için hazır olduğunu belirtti.

Siyah beyazlı takım ile sezon sonunda sözleşmesini sona ereceğini ifade eden N'Koudou "Taraftarlara derbi ile borcumu ödemek istiyorum. Bundan sonraki tüm maçlar final. Eğer şans verilirse forma giymek isterim" diye konuştu.

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Kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceğini belirten Kamerunlu futbolcu Türkiye'den ayrılırken Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı "Teknik direktörlerin kararına saygı duyarım. Şenol Güneş ile çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Taraftarları çok seviyorum. Quaresma gibi üzgün ayrılmak istemiyorum" Şenol Güneş de tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak "Antrenmana çıkar ama daha çok dışında kalacak. Artık katkı beklemiyoruz" demişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı "Eğer elinden geleni yapar da kadroya girerse oynar" sözleriyle açık kapı bırakmıştı. (Hürriyet)