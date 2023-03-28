Kim Min Jae için dev talip! Transfer için geri sayım...

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, yaz transfer sezonunda Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüpte gösterdiği performansı yeni takımında da devam ettiren Min-Jae, İtalya temsilcisinin vazgeçilmez ismi oldu. Kim Min-Jae'nin bu performansı dünya devinin radarına girdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae'nin sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Kim Min-Jae, 2023 Temmuz ayının ilk 15 gününde 48 milyon Euro'ya serbest kalabilir. Napoli kulübü Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan bu maddeyi değiştirmek için oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer olmadan önce Tottenham ve Rennes gibi kulüplerin gündemine gelmişti.

KİM'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kim Min-Jae yaptığı açıklamada, "Transfer söylentilerinden rahatsız değilim ve ilgilenmiyorum. Bu tür saçmalıklardan çok takıma odaklanıyorum. Kazanılacak çok önemli maçlar var. Ben Napoli'ye odaklanmış durumdayım." dedi.

65 MİLYON EURO...

İtalyan basını da Kim Min Jae'nin yükselen performansı sonrası Napoli'nin oyuncuyla yapılan sözleşmede yer alan maddenin değiştirilmesi için görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti. De Laurentiis, 48 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini 65 milyon Euro'ya yükseltmek için yeni bir teklif hazırladı.

FRANSIZLAR DEVREYE GİRDİ

Son dönemde başta Manchester United olmak üzere birçok İngiliz deviyle adı anılan tecrübeli savunmacı için dev bir takım da yarışa dahil oldu: PSG... Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi gibi süperstarları kadrosunda bulunduran Fransız ekibi Kim için devreye girdi.

TEMMUZ'A KADAR İŞİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başkent temsilcisi, Inter'le sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Milan Skriniar'la şimdiden anlaşsa da bir stoper daha transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda ilk hedef Min-Jae. PSG yetkilileri, Güney Koreli stoperin sözleşmesinde yazan madde nedeniyle Temmuz ayına kadar geçerli olan 48 milyon Euro'luk bedelle transferi bitirmek istiyor.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Bu konuda Napoli'nin sözleşme yenileme çalışmalarından haberdar olan Fransızlar elini çabuk tutmayı hedefliyor. Bu sezon 35 maça çıkan ve sezonun flaş ekibi Napoli'nin en önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri de 50 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. (Milliyet)