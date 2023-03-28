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Giriş Tarihi: 28.3.2023 09:25 Son Güncelleme: 28.3.2023 09:25

Pepe'den sürpriz anlaşma! Eski takım arkadaşının yanına gidiyor...

Pepe’den sürpriz anlaşma! Eski takım arkadaşının yanına gidiyor...

Eski Beşiktaşlı Pepe'nin yeni takımı belli oluyor! Kariyerinin son imzasını atacak olan Pepe, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile anlaştı. Deneyimli stoper, sıkı arkadaşı Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya geliyor.

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen ve daha sonra kariyerine Beşiktaş ile Porto'da devam eden Pepe, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile sözlü anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak 1 yıl daha futbol oynamak istiyor ve yeni durak da Suudi Arabistan olacak gibi görünüyor.

PEPE VE CRISTIANO RONALDO AL NASSR'DA
Pepe ve Ronaldo, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelecek. Al Nassr ile sözlü olarak anlaşma sağlayan ve Portekiz'de aldığından daha fazla kazanacak olan Pepe, yüklü bir kontrat ile futbola veda etmeyi planlıyor.

SÖZLEŞMESİ DE BİTİYOR
Deneyimli savunmacı, önümüzdeki yaz itibarıyla bonservisini eline alacak ve imza parası + yüklü bir maaş karşılığında Al Nassr'a transfer olacak. (Akşam)

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Pepe'den sürpriz anlaşma! Eski takım arkadaşının yanına gidiyor...
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