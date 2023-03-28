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Giriş Tarihi: 28.3.2023 09:29

Roberrto Firmino'nun yeni adresi belli oldu! İsmi Galatasaray ile anılmıştı...

Roberrto Firmino’nun yeni adresi belli oldu! İsmi Galatasaray ile anılmıştı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Roberto Firmino ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki yaz itibarıyla Liverpool'dan ayrılacak olan Roberto Firmino'nun yeni rota olarak İtalya'yı seçtiği aktarıldı. İşte detaylar...

Liverpool'da yıllarca üst düzey performans gösteren Roberto Firmino, önümüzdeki yaz itibarıyla İngiltere'den ayrılıyor. Yıldız forvet, İngiliz basınının duyurduğu habere göre resmen İtalya yolcusu.

ROBERTO FIRMINO MILAN YOLUNDA
Önümüzdeki yaz sözleşmesi sonra eren Brezilyalı yıldız, kariyerine Serie A ekiplerinden Milan'da devam edecek. Aynı zamanda MLS ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Firmino, şu an için Avrupa'da kalmayı ve büyük turnuvalarda boy göstermeyi hedefliyor.

TÜRKİYE İHTİMALİ
Yıldız oyuncunun adı sık sık Galatasaray ile de anılmış ve transfer için girişimler olduğu belirtilmişti. Lakin son duyurulan habere göre İtalya devi Milan, oyuncu ile sözlü anlaşma sağladı.

KİLİT OYUNCU OLMAK İSTİYOR
Liverpool'da eskisi gibi başrolde olamayan Roberto Firmino, yeni bir yapılanmaya giden Milan ile ilk 11 için anlaştı. Başarılı forvet, Serie A'ya forma garantisi alarak gidiyor ve ilk etapta sadece 1 yıllık sözleşme imzalayıp durumu değerlendirmek istiyor.

SON DURUMU
Liverpool forması ile bu sezon 29 maça çıkan Brezilyalı, 10 gol ile 5 asistlik katkı sağladı. (Akşam)

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Roberrto Firmino'nun yeni adresi belli oldu! İsmi Galatasaray ile anılmıştı...
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