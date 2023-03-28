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Giriş Tarihi: 28.3.2023 17:23

Tolunay Kafkas, Başakşehir maçını değerlendirdi!

AA
Tolunay Kafkas, Başakşehir maçını değerlendirdi!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in belli bir oyun anlayışının olduğunu belirterek, "Çok iyi hocası olan, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için de büyük bir heyecan olacak. Ben iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli arada takıma başına getirildiğini hatırlattı.

Göreve başladıktan sonra 4-5 gün içerisinde oyun felsefesini oturtmaya çalıştığını dile getiren Kafkas, "En hızlı şekilde, en kısa yoldan pres yapıp, rakip savunma arkasına geçerek karşı kaleye gitmek istiyoruz. Tüm antrenmanlarımızı bunun üzerine kurduk. Tek handikapımız milli takımımızda olan oyuncularımızın geç gelmesi. Onlarla ilgili de görüntülü analizlerle oyuncularımıza oyun anlayışımızı anlatmak için videolar gönderdik. Şu anda gayet olumlu gidiyor." diye konuştu.

Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başakşehir, topa sahip ve belli oyun anlayışı olan bir kulüp. Çok iyi hocası olan, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için de büyük bir heyecan olacak. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Son 10 hafta, ligin boyu oldukça kısaldı. Kim hata yaparsa bedelini ödeyecek. Biz az hata yapmak istiyoruz. Takımımız, camiamız güçlü. Çok güçlü bir başkanımız var. Güçlü taraftarımız var. Benim de güçlü ve inatçı bir yapım var. Bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum."

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kafkas, "Maçların büyüğü küçüğü yok. Trabzonspor'u elemek istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek, final oynamak hatta kupayı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

BAŞKENT TEMSİLCİSİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın kapalı bölümünde ise Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

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Tolunay Kafkas, Başakşehir maçını değerlendirdi!
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