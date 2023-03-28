Yılın transferi sonunda bitti! Anderson Talisca’dan büyük fedakarlık...

Yıldız 10 numara Anderson Talisca'da önemli bir gelişme yaşandı! Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen ve takımdaki en önemli ikinci adam konumunda olan Talisca, bu durumdan memnun olmaması sebebi ile kritik bir karar aldı ve yeni rotasını Brezilya olarak belirledi. Haberi duyuran Brezilya basını, sürpriz transferin kısa zaman içinde açıklanacağını belirtti.

ANDERSON TALISCA TRANSFERİNDE SON DURUM

Al Nassr ile yeni sözleşme yapması beklenen Talisca ansızın fikir değiştirdi ve maaşında fedakârlık yapmayı göze alarak Brezilya ekiplerine kapıları açtı. Halihazırda geçtiğimiz dönemde de oyuncu için görüşmeler olmuş ve sonuç alınamamıştı!

TÜRKİYE'DEN DE ÇOK İSTENDİ

Ayrıca Beşiktaş'taki müthiş performansı ile Türkiye pazarında da önemli bir ismi olan yıldız hücumcu, yine kulüplerimiz tarafından da gözetilen isimlerin başında geliyor ama mali olarak anlaşma sağlanamıyor.

FORMDA VE ETKİLİ

Skora katkı sağlama potansiyeli ile her zaman için rakip defanslara bir tehdit olan Talisca, Al Nassr forması ile bu sezon 18 maça çıktı ve 15 gol attı.

Cristiano Ronaldo'nun gölgesinde kalmak istemeyen Brezilyalı, maaşında indirime gidecek ve kariyerine ülkesi Brezilya'da devam edecek. (Akşam)